Domenico Tedesco verlengt zijn contract als bondscoach bij de Rode Duivels tot 2026

Dat de Rode Duivels de komende jaren zullen spelen in een shirt dat geïnspireerd is door stripheld Kuifje was door het nieuws van de voorbije dagen geen verrassing meer. Maar de KBVB had in Louvain-la-Neuve wel nog een andere surprise in petto, want bondscoach Domenico Tedesco blijft langer aan boord.

De Duitser, begin 2023 aan het roer gekomen na het vertrek van Roberto Martinez, heeft zijn contract als coach van de Rode Duivels verlengd tot 2026. "Mijn staf en ik voelen het vertrouwen", vertelde Tedesco over zijn contractverlenging.

"Wanneer beide partijen hetzelfde willen, dan lopen de onderhandelingen heel vlot. Ik heb hier een heel goed gevoel bij en dat is het belangrijkste. Wij geloven in deze ploeg. Ook op dat vlak is deze contractverlenging een duidelijk signaal."