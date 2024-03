Roma-doelman Mile Svilar zal nooit voor de Rode Duivels spelen: "Hij kan onmogelijk van federatie wisselen"

"We staan altijd in nauw contact met onze juridische afdeling en zij hebben ons bevestigd dat Svilar onmogelijk weer van federatie kan wisselen (omdat hij al voor Servië speelde). Dit topic is dus opgelost."

"We volgden Svilar sinds enkele maanden van dichtbij", geeft de bondscoach toe. "Maar het is duidelijk dat hij niet kan spelen voor ons."

Dat was de voorbije weken de hamvraag. Want de half Belg, half Serviër weigerde onlangs nog een selectie bij Servië door een lichte blessure. De kans bestond dus dat Roma-sensatie Svilar zou opgeroepen worden bij de Rode Duivels.

Het feit dat Svilar op de radar van Tedesco stond, zegt dat ook iets over de status van de andere doelmannen?



"Het is onze job om elke speler te observeren", onderstreept Tedesco. "Ik moet de best mogelijke ploeg op het veld brengen en die ploeg kan van tijd tot tijd veranderen."

"Ook al hebben we Romelu Lukaku in de spits, dan nog is het mijn job om alle andere spitsen in België te observeren zoals Sylla, Bassette en Stassin."



Net zoals Tedesco alle Belgische spitsen in de gaten houdt, doen de bondscoach en zijn staf hetzelfde met de Belgische doelmannen.



"We zagen dat Svilar meer speelt bij AS Roma en een strafschop redde."

"Maar dat staat dus los van onze andere doelmannen. We zijn heel tevreden over hen", sluit Tedesco het onderwerp af.