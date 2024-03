Kans verkeken voor Rode Duivels? Roma-doelman Mile Svilar opgeroepen voor Servië

Mile Svilar speelde in de jeugd bij Wilrijk, Beerschot en Anderlecht en gold als het grootste keeperstalent van zijn generatie. Hij doorliep de Belgische nationale jeugdploegen.



Maar voor het A-team kwam hij nog niet in actie. Door een gebrek aan speelgelegenheid bij Anderlecht koos hij op zijn 18e voor Benfica. Daar proefde hij even van het echte werk, maar verzeilde naar het achterplan. In 2022 was Roma ook geen evidente keuze. Maar die loont nu eindelijk.



Na de coachwissel (Mourinho out, De Rossi in) krijgt Svilar volop zijn kans in de plaats van Rui Patricio. In Europa zorgde hij met belangrijke reddingen in de penaltyreeks tegen Feyenoord voor de kwalificatie.



De Servische coach Stojkovic riep hem op in zijn voorlopige selectie voor de interlands tegen Rusland en Cyprus op 21 en 25 maart.



Als hij daar in actie komt, kan hij niet meer voor België uitkomen. In 2021 besliste de youngster dat zijn voorkeur naar Servië ging, het geboorteland van zijn vader Ratko, de legendarische Antwerp-doelman.



Maar Svilar keepte met Servië nog maar 1 niet-officiële oefeninterland (tegen Qatar), wat hem op papier ook nog selecteerbaar voor Domenico Tedesco en België maakt.



De kans is evenwel klein dat het nog ooit zover komt.