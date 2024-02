Mile Svilar kroont zich tot grote held bij AS Roma in penaltyreeks en maakt misser Lukaku goed

Een vulkaan explodeerde in Rome met dank aan een Belg. Mile Svilar heeft zich met twee cruciale saves in de penaltyreeks tot grote held gekroond tegen Feyenoord. Ook Romelu Lukaku, die zijn elfmeter miste, vierde uitbundig mee.

Lang duurde het allerminst voor de vlam in de pan zat tijdens AS Roma - Feyenoord. Na amper 5 minuten duwde goaltjesdief Santiago Gimenez met de arm/schouder de 0-1 tegen de netten. Na een lange evaluatie kreeg de Mexicaan het voordeel van de twijfel van de VAR.

Over de gelijkmaker van Pellegrini bestond er geen verdeeldheid. Met een prachtige streep deed de Italiaan het Olympisch Stadion op het kwartier ontploffen.

Mile Svilar moest amper de handen uit de mouwen steken, voorin kon Romelu Lukaku zich nooit echt doorzetten. Na een onzichtbare partij kreeg de Rode Duivel in minuut 88 toch nog dé kans om zich tot grote held te kronen, maar de bal viel niet goed genoeg om af ronden.

Na de spektakelgoals in het openingskwartier viel de partij qua productie vervolgens helemaal stil.

Svilar held in penaltyreeks

Verlengingen in Rome, dus.

Maar ook in de 30 extra minuten zouden beide ploegen de weg naar doel niet vinden. Wie er nog het dichtste bij een doelpunt kwam? Lukaku.

In de slotminuut mikte de spits een prima kans nog goed naar de hoek, maar Wellenreuther (ex-Anderlecht) had nog een geweldige parade in huis om de thriller naar penalty's te slepen.

Daarin vertolkten twee Belgen een hoofdrol. Romelu Lukaku miste als eerste zijn strafschop.