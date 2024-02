Met wat vertraging toch aan de absolute top: eeuwig talent Mile Svilar haalt zijn grote gelijk in Rome

vr 23 februari 2024 00:36

Eindelijk staat hij waar iedereen hem verwachtte. Op zijn 24e lijkt Mile Svilar dan toch gelanceerd aan de Europese voetbaltop. In alle stilte won de Belgisch-Servische doelman de strijd onder de lat bij AS Roma, zijn heldenrol in de penaltyreeks tegen Feyenoord was de megafoon. Of hoe een risicovolle keuze goed uitdraaide.

Er schitterde afgelopen week een Belg voor AS Roma.



En nee, het was eens níét Romelu Lukaku. U was het door zijn lange periode als reservedoelman wellicht ook wat vergeten, maar met Mile Svilar vertoefde er onopvallend nog een landgenoot in de Italiaanse hoofdstad. Die luwte stond in schril contrast met de hype die er tijdens zijn jeugdjaren rond de talentvolle doelman heerste.



De zoon van Antwerp-legende Ratko stond bekend als hét grootste Belgische keeperstalent en toekomstig sluitstuk bij de Rode Duivels. Vervolgens kwam er een veelbesproken (en te vroeg) vertrek uit Anderlecht naar de Portugese topclub Benfica. Daar debuteerde Svilar als jongste doelman ooit in de Champions League, maar verdween hij ook even snel weer naar het achterplan.



Ontmoedigd door een gebrek aan perspectief zocht het eeuwige talent andere oorden op.



Maar in plaats van een veilige move naar een kleinere club met gegarandeerde speelkansen volgde in 2022 een gedurfde stap naar AS Roma. Opvallend. En volgens critici allerminst een slimme carrièremove, omdat Svilar - dan toch al 22 - op zijn leeftijd vooral nood had aan minuten op het hoogste niveau. Met ervaren rot Rui Patricio als concurrent was dat allerminst een evidentie. Het voorbije anderhalf jaar kregen de sceptici gelijk. Buiten in wat kruimelmatchen zonder inzet belandde Svilar wéér op de bank...



Tot in twee weken tijd alles veranderde.

Grote winnaar na trainerswissel

Vanuit Rome klinkt opeens resoluut dat Svilar de nieuwe nummer één van AS Roma is. De Antwerpenaar kwam namelijk als grote winnaar uit de trainerswissel bij de Giallorossi. In de malaise onder José Mourinho was concurrent Rui Patricio niet onbesproken, maar toch behield de befaamde coach het vertrouwen in zijn landgenoot. Ondanks prima prestaties van Svilar in de groepsfase van de Europa League. Alleen in Mourinho's 'afscheidsmatch' tegen AC Milan mocht onze landgenoot opeens ook starten in een competitieduel. Een vergiftigd geschenk, want een zwak Roma ging met 3-1 onderuit. Enter Daniele De Rossi als nieuwe trainer. Ook de clublegende leek in eerste instantie opnieuw Svilar te passeren ten voordele van Patricio, die in de topper tegen Inter evenwel een flauwe indruk maakte.

De Rossi twijfelde niet om Svilar vorige week zijn kans te geven in het Europa League-duel tegen Feyenoord. De Belgische Serviër ontgoochelde allerminst in De Kuip met een handvol goede saves, plus merkelijk beter voetenwerk dan zijn concurrent. Tel daar nog een energiekere uitstraling bij en steeds meer stemmen gingen op om voluit de kaart-Svilar te trekken.

Nu Mile door een positieve periode gaat, zal hij de ruimte krijgen die hij verdient. Daniele De Rossi

Dat dééd De Rossi. En het verkregen vertrouwen gaf Svilar vleugels in de competitiematch bij Frosinone, waarin hij zich met enkele uitstekende tussenkomsten tot man van de match kroonde. "Iedereen was zwak, behalve Mile", loofde De Rossi achteraf zijn doelman. "We hebben twee uitzonderlijke keepers, maar het is een rol waar ik duidelijkheid wil. En nu Mile door een positieve periode gaat, zal hij de ruimte krijgen die hij verdient." En toen kwam de penaltyreeks tegen Feyenoord.



Zelfs de laatste twijfelaars durven nu met zekerheid zeggen dat Svilar de nieuwe numero uno van AS Roma is.

Het grote gelijk?

Ondanks enkele gewaagde carrièrekeuzes is Svilar op zijn 24e zo toch maar mooi beland waar iedereen hem 10 jaar geleden verwachtte: onder de lat bij een Europese (sub)topper. Is dit dan het grote gelijk van de ambitieuze Svilars?

Wie de doelman kent, zal het hem overigens zeker niet misgunnen. Tijdens zijn lange periode in de schaduw bleef hij naar verluidt keihard werken om zijn dromen te bereiken. "Op dit niveau moet je jezelf altijd gemotiveerd houden en mentaal sterk zijn, anders ga je naar beneden", vertelde Svilar ongeveer een jaar geleden in een podcast. "Weet je, ik ben een realist en weet wanneer ik iets goeds of slechts heb gedaan. Vertrekken bij Anderlecht? Dat kan ik geen fout noemen, als ik terugkijk op wat ik de voorbije jaren heb gezien. Maar ik geef zonder problemen toe dat ik ongeduldig was."

Ironisch genoeg lijkt de carrière van Svilar nu eerder laat dan vroeg écht te starten. Vele topdoelmannen hadden op 24-jarige leeftijd immers een veelvoud aan matchen op het hoogste niveau op de teller in vergelijking met de Roma-doelman (38 stuks). Maar dat besef zal de honger bij Svilar er ongetwijfeld alleen maar groter op maken. Nú is het zijn moment.