Mile Svilar weet met vreugde geen blijf na droomavond: "Mijn hele leven voor zulke momenten gewerkt"

En of de doorbraak deugd doet. Mile Svilar wist met zijn vreugde geen blijf nadat hij zich tot penaltykeizer in Rome kroonde tegen Feyenoord. "Ik bedankt de coach om mij en mijn familie dit onvergetelijke moment te geven", glunderde de doelman.

Met een cruciale tussenkomst en vooral twee gestopte penalty's was de 24-jarige doelman de gevierde man in het Olympisch Stadion. De knuffels van onder meer Romelu Lukaku waren gemeend, terwijl Svilar zelf met zijn vreugde geen blijf wist.

Donderdagochtend viel op uw favoriete sportwebsite een verhaal over de doorbraak van Mile Svilar bij AS Roma te lezen en rond 23 uur zwengelde het hoofdpersonage de hype helemaal aan.

"Ik heb hier geen woorden voor", vertelde Svilar met een gelukzalige glimlach tegenover de Tv-camera's.

"Mijn hele leven heb ik voor dit soort momenten gewerkt. En dan nog in dit stadion, mamma mia! Dit is heel, heel belangrijk. Het vertrouwen dat ik krijg vertaalt zich in prestaties op het veld. Ik wil de coach bedanken om mij en mijn familie dit onvergetelijke moment te geven."

"Vanavond kan niemand deze glimlach van onze gezichten halen, maar vanaf morgen beginnen we opnieuw te werken voor de volgende match."

Ook trainer Daniele De Rossi loofde achteraf trouwens Svilar én diens voorganger tussen de palen.

"Svilar is vroegrijp, sterk en sereen. Hij wordt gesteund door iedereen, vooral door Rui Patricio (de keeper die voor Svilar in doel stond, red.). Dat laatste wil ik graag onderstrepen, want Rui is een geweldige kerel."