1/8e finales Europa League: Lukaku en Roma treffen Brighton, De Ketelaere en Atalanta tegen Sporting

Presentator Pedro Pinto is op het podium geklommen in Nyon. Hij mag de loting voor de achtste finales in de Europa League in goede banen gaan leiden, samen met functionaris Giorgio Marchetti en ex-Manchester United-verdediger John O'Shea.



Onder meer het Roma van Romelu Lukaku en Mile Svilar, het Atalanta van Charles De Ketelaere en de Rangers van Philippe Clement zitten in de bokalen.



Andere topploegen in de loting: Liverpool, AC Milan, Benfica, Leverkusen, West Ham, Sporting en Marseille.