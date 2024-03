Extra Time strikt Mile Svilar en weegt hem als potentiële Duivel: "Al zal er nog gepraat worden met Courtois"

di 12 maart 2024 09:33

Zijn heldendaden in doel worden in twee landen nauwlettend in de gaten gehouden. Mile Svilar (24) heeft zich dit seizoen ontpopt tot vaste waarde bij AS Roma. Extra Time kon de keeper - half Belg, half Serviër - strikken voor een kort interview. Daarna kwam logischerwijs de keeperskwestie bij de Rode Duivels, met aandacht voor een fitte Thibaut Courtois, aan bod.

Mile Svilar veroverde dit seizoen in een mum van tijd de harten van de AS Roma-fans. De 24-jarige Belgische Serviër ontpopte zich al meermaals tot (penalty)held in de Italiaanse hoofdstad. Dus stond Extra Time te popelen om hem ja-neevragen voor te leggen. "Dat ik bij Benfica meer strafschoppen slikte? Ik zei toen dat ik mijn kunsten zou bewaren voor het hoogste niveau", lacht de ontspannen doelman. "Hij heeft wel echt een uitstraling", merkt Youri Mulder meteen op. "Er staat een goede kop op." Iets wat Steven Defour, ex-ploegmaat bij Anderlecht, beaamt. "Je zag op training meteen de agressiviteit waarmee hij in doel stond. Hij had geen schrik om van zijn lijn te sprinten en in je voeten te duiken." "Hij is ook in de ploeg gekomen terwijl Rui Patricio, de 1e keeper, nog fit was", pikt Rob Schoofs in. "Dat is toch een gevestigde naam die hij eruit speelt."



Wat met fitte Courtois?

"Hij is nu plots titularis bij de hoogst aangeschreven club van "onze" doelmannen", gooit Filip Joos in de groep. Meteen een kwinkslag naar de vraag die niet mocht gesteld worden: kiest hij voor België? Onlangs weigerde Svilar nog een selectie bij Servië door een lichte blessure. Dus bestaat de kans dat Casteels, Sels en Kaminski een concurrent erbij krijgen. Of mogen we Thibaut Courtois niet vergeten? De doelman zei in een interview in december dat hij niet naar het EK trekt, maar staat nu al - vroeger dan verwacht - voor een terugkeer bij Real Madrid. "De voornaamste reden die hij aangaf, was dat hij niet volledig fit zou zijn. Maar als hij na de interlandbreak speelt, lijkt het EK wel haalbaar", oordeelt Steven Defour. "Ik denk dat er wel nog gepraat zal worden. Dat kan bijna niet anders. Als je het interview hebt gezien ... Er zal een poging ondernomen worden om de plooien glad te strijken."

Als de beste keeper van de wereld fit is, denk je als bondscoach erover na om hem mee te pakken. Rob Schoofs