Zelfs KVM-kapitein Rob Schoofs is lichtelijk verbaasd: "Rond Nieuwjaar waren we alleen met degradatie bezig"

ma 11 maart 2024 22:55

Met 23 op 27 heeft KV Mechelen zicht op een plaats in de Champions' Play-offs. "Zondag moeten we winnen in Leuven", zegt Rob Schoofs, die samen met zijn ex-coach Steven Defour te gast was in Extra Time.

Na een onwaarschijnlijke inhaalrace heeft KV Mechelen zijn intrede gemaakt in de top 6. "Laten we hopen dat we er volgende week nog altijd staan", glimlacht Rob Schoofs in Extra Time.

"We hebben maar een optie: zondag winnen in Leuven, anders zijn we er niet bij", vreest hij. "Het wordt een match op het scherp van de snee. Ik heb gelezen dat we er in een vol huis spelen, het wordt een leuke sfeer."

"En dat terwijl we rond Nieuwjaar enkel met de degradatiestrijd bezig waren", duidt Schoofs in Extra Time. "We wilden zo snel mogelijk punten pakken om dat achter ons te laten."

Wat KV Mechelen met verve gedaan heeft. Met 23 op 27 in 2024 is het ticket voor de Champions' Play-offs bijna geboekt.

"We zetten een hele straffe reeks neer. De top 6 zou de kers op de taart zijn", beseft Schoofs.

"Als Rob goed is, is KV Mechelen heel goed"

KV Mechelen zette de straffe reeks onder Besnik Hasi, de opvolger van Steven Defour die ook te gast was in Extra Time.

"Ook onder de nieuwe trainer hebben we verloren", troostte Schoofs zijn vroegere coach. "De ommekeer is ingezet na Nieuwjaar tegen Gent. Daar tankten we vertrouwen en vertrouwen is alles. Nadien kwamen spelers terug uit blessure én waren er jongeren die doorbraken."

"Rob brengt heel veel rust in de ploeg", weet Defour. "Als Rob goed is, is KV Mechelen heel goed. Hij heeft de genialiteit van de allerbeste spelers in de Jupiler Pro League."

Bijna bij Union

Wie Champions' Play-offs speelt, mag luidop dromen van Europa. Iets wat Rob Schoofs nog niet vaak heeft mogen ervaren.

"Dat zou fijn zijn, ja. Voetballen tegen mooie tegenstanders", mijmert hij in Extra Time. "Bij KAA Gent stond ik niet op de lijst voor de Europese campagne. Daar heb ik nog wat hartzeer van", zegt de middenvelder die ook bij de leider had kunnen spelen.

"Na de bekerfinale heeft Union gepolst of ik de overstap wilde maken. Na het verlies was ik even down en heb ik erover nagedacht, maar ik had een goed gevoel bij KV Mechelen", zegt Schoofs in de voetbaltalkshow. "Ze wilden een stap vooruit zetten en ik heb er absoluut geen spijt van. Ik ben gelukkig in Mechelen."