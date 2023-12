Thibaut Courtois zegt af voor het EK én praat voor het eerst over situatie bij Rode Duivels: “Tijd om mijn verhaal te doen”

Na zes maanden doorbreekt hij de stilte. Thibaut Courtois (31) spreekt in een interview met Sporza-journalist Stef Wijnants voor het eerst over zijn situatie bij de Rode Duivels. In een uitgebreid gesprek zonder filter ontvangen fans en ploegmaats excuses, bondscoach Domenico Tedesco krijgt een stevig weerwoord. "Hij heeft een aanval gelanceerd naar mij", vindt de doelman, die meteen ook aankondigt dat hij niét naar het EK trekt. "Want ik kan nooit 100% klaar zijn."

Thibaut Courtois, first things first: hoe gaat het met de revalidatie?

(lacht) "Ik denk niet dat Mishel zoveel te klagen had thuis, omdat ik té moeilijk was. Door een revalidatie ben je ook langer op de club dan wanneer je gewoon wedstrijden speelt. Dan is het een goed uur trainen, wat fitness en rond 13 uur ’s middags ben je terug. Nu is dat rond 15 uur en dan doe je nog extra oefeningen. Je bent een volledige dag bezig."

"Volgens mij is het beter om die duidelijkheid dus meteen te geven naar de nationale ploeg toe. Ik ga niet aan 80% in de goal staan, terwijl we andere goeie keepers hebben. Ik schuif mijn eer aan de kant en zal in juni gewoon een extra supporter zijn. Hopelijk voor een Europese titel."

Voor jouw blessure was er natuurlijk de kwestie bij de Rode Duivels. Het volledige land heeft daar al zijn mening over gegeven, maar jou hoorden we tot dusver nog niet. Bij dezen: waarom heb je de nationale ploeg verlaten voor de match tegen Estland?

"Wel, eerst wil ik daarvoor mijn excuses aanbieden. Het was een foute beslissing om na de wedstrijd tegen Oostenrijk te vertrekken. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden tegenover de ploeg en vooral de supporters. Die twee groepen zijn het felst geschrokken, denk ik. Dus daarom: 100% mijn excuses en sorry."

Velen hebben gesproken om hun one minute of glory te hebben, maar weinigen waren geïnteresseerd in mijn kant van het verhaal.

(lachje) "We zitten in een ploegsport, geen individuele. Mijn beslissing had op dat moment een kleine impact op mij persoonlijk, maar voor de groep was ze wél groot. Het creëerde onrust voor de wedstrijd in Estland - ik had hetzelfde erna kunnen doen. Maar ik was op dat moment een beetje vol van alles."

Wat was er die ene zaterdag tegen Oostenrijk dan precies gebeurd dat je er zó genoeg van had? Dat jij geen aanvoerder was, maar wel Lukaku?

"Heel die week… (blaast) Laat me eerst duidelijk stellen dat het niks met die aanvoerdersband te maken had. Het hele verhaal is veel genuanceerder dan dat. Velen hebben gesproken om hun one minute of glory te hebben, maar weinigen waren geïnteresseerd in mijn kant van het verhaal."



"Wie mij wél rechtstreeks de vraag stelde, heeft antwoord gehad. Zoals Romelu Lukaku. Hij is een van de enigen die er in al zijn persconferenties juist over heeft gesproken."

"Kijk, als mijn vertrek zuiver om het kapiteinschap draaide, dan was ik in maart (toen Tedesco voor De Bruyne als aanvoerder koos, red.) al opgestapt. Kevin kapitein? Geen probleem. Daarna had je Romelu en ik als vice-aanvoerders zonder hiërarchie."



"Die match tegen Oostenrijk was overigens mijn 102e bij de Rode Duivels, met vooraf een huldiging voor mijn honderdste cap. Dat is een moment waarop je als federatie en coach een mooi gebaar kunt stellen naar een keeper die veel voor je land gedaan heeft."



"Zeker omdat ik na het WK geprobeerd heb om mijn schouders onder het nieuwe project te zetten. Tijdens mijn vakantie na het WK belde ik met Peter Bossaert (toenmalig CEO van de voetbalbond, red.) en was er in februari een gesprek met de bondscoach. Als je dan op zo’n mooi moment gepasseerd wordt, voelt dat niet goed. Te meer omdat er geen duidelijke hiërarchie was tussen Romelu en mij."