Belgische voetbalbond betreurt dat Thibaut Courtois verstek laat gaan voor EK: "Maar respecteren beslissing"

Geen EK in Duitsland voor Thibaut Courtois. De geblesseerde doelman trekt zélf de stekker al uit een eventuele deelname door in het interview met Sporza zijn verstek aan te kondigen. "Voor mij is het beter om nu al duidelijkheid te geven", zegt Courtois. De Belgische voetbalbond betreurt die beslissing.

Veel sleutelvragen vooraf bij het eerste grote interview met Thibaut Courtois, maar misschien wel de meest dwingende: zou de doelman komende zomer onder de lat staan bij de Rode Duivels? Door de ongelukkige timing van zijn kruisbandblessure was het sowieso een race tegen de klok geworden en dan was er ook nog het dispuut met bondscoach Domenico Tedesco. Een halfjaar voor het EK kiest Thibaut Courtois ervoor om zelf al duidelijkheid te scheppen.

"Door de blessure zal er sowieso geen EK zijn voor mij", zegt Courtois. "Ik moet eerst de volle honderd procent recupereren en dan plak je er beter geen datum op. Als ik geluk heb, kan ik in mei nog een match voetballen. Maar dan kan je nooit 100% klaar zijn voor een groot toernooi."

Ik schuif mijn eer aan de kant en zal in juni gewoon een extra supporter zijn. Thibaut Courtois

De 102-voudig international wil geen valse hoop scheppen en hakt liever vroeg dan laat de knoop door. "Volgens mij is het beter om die duidelijkheid dus meteen te geven naar de nationale ploeg toe", aldus Courtois. "Ik ga niet aan 80% in de goal staan, terwijl we andere goeie keepers hebben. Ik schuif mijn eer aan de kant en zal in juni gewoon een extra supporter zijn. Hopelijk voor een Europese titel."



Voor de Rode Duivels betekent de afwezigheid van Courtois wel een stevig sportief verlies. De doelman van Real Madrid was op de laatste vijf grote toernooien steeds de onbetwiste nummer één en keepte daar enkele legendarische wedstrijden - herinner u zijn wondermatch tegen Brazilië.

Na het vertrek van Courtois in juni koos Tedesco voor Koen Casteels (Wolfsburg) en Matz Sels (Strasbourg) als vervangers, Thomas Kaminski (Luton Town) was reservekeeper.

RBFA betreurt beslissing

De Belgische voetbalbond (RBFA) wilde voorlopig niet uitgebreid reageren op het interview met Thibaut Courtois. "We betreuren het nieuws dat Thibaut niet zal deelnemen aan het EK", opent het in een kort statement. "Maar we respecteren zijn beslissing." "We wensen hem veel beterschap en hopen hem snel terug op het veld te zien."