Stef Wijnants sprak met openhartige Thibaut Courtois, die nergens "maar" aan toevoegde: "Zeer uitzonderlijk voor hem"

Als Thibaut Courtois zijn verhaal doet, luisteren we allemaal. Zo ook Stef Wijnants, die het exclusieve interview afnam. Van zijn keuze om niet naar het EK te gaan tot de troebele relatie met bondscoach Tedesco: Courtois ging geen onderwerp uit de weg. "Ik had niet verwacht dat hij zo omslachtig zou antwoorden", vertelt onze journalist in Sporza Daily.

"Ik moet zeggen dat de sfeer heel relaxed was. Hij was helemaal niet zenuwachtig. Al is hij dat zelden of nooit." Stef Wijnants trok naar Madrid voor het exclusieve interview met Thibaut Courtois. Daarin gaf hij openlijk, uitgebreid én ontspannen antwoord op vragen rond heel wat hete hangijzers. "Uiteraard hengelen we al een tijd naar een reactie van Courtois. Bondscoach Domenico Tedesco heeft de voorbije maanden op elke persconferentie en in elk interview over hem gesproken", kadert Wijnants het gesprek. "Ook andere spelers hebben de voorbije maanden hun mening gegeven. Courtois heeft altijd gezegd dat er een afspraak was om er niets over te zeggen." "Maar goed, hij vond het te veel worden. En dus hoog tijd om zijn verhaal te doen."

Uitgebreid en openhartig gesprek

Geen EK met de Rode Duivels komende zomer en zijn kant van het verhaal over de kapiteinskwestie, die breed uitgesmeerd is in de pers. Dat stond op de agenda in het gesprek. "Hij wist uiteraard wat hij wilde brengen van inhoud, maar ik had niet verwacht dat hij zo omslachtig zou antwoorden", reageert Wijnants toch een beetje verrast. "Ik dacht dat Courtois zijn verhaal kort en bondig zou doen. Neen, hij onderbouwde zijn mening en staafde die met voorbeelden. Het is uiteraard zijn verhaal, maar dat is wel gefundeerd." En vooral naar zijn collega-Duivels en de fans stelde de doelman zich kwetsbaar op. "Courtois herhaalt vele malen dat hij een grote fout heeft gemaakt en mensen in de steek liet."

Courtois draait niet rond de pot en voegt ook nergens een "maar" aan toe. Dat vind ik voor hem zeer uitzonderlijk. Stef Wijnants

"Courtois beseft dat de impact van weg te gaan bij de nationale ploeg afgelopen zomer misschien niet zo groot was voor zichzelf, maar hij heeft er wel een enorme onrust door gecreëerd", vervolgt de journalist zijn verhaal. "Hij draait niet rond de pot en voegt ook nergens een "maar" aan toe. Dat vind ik voor hem zeer uitzonderlijk. Courtois excuseert zich evenwel niet ten opzichte van Tedesco. In zijn meeste antwoorden neemt hij de aanpak van de bondscoach op de korrel." Toch zijn die excuses uitzonderlijk voor de (voormalige?) nummer 1 bij de Belgen. "Zo lang ik Courtois volg, heb ik hem nog nooit excuses zien overmaken. Hij staat achter zijn mening. Het moet toch diep zitten bij hem, opdat hij het nu wel doet. Hij heeft zijn collega's in de kleedkamer en de fans hard mee geraakt. Dat besef is er uiteindelijk wel gekomen."