Een kans voor de Rode Duivels lonkt: Mile Svilar trekt straks niét naar Servische nationale ploeg

vr 8 maart 2024 14:01

Door zijn uitstekende prestaties wordt een oud dilemma plots weer dwingend. Kiest Roma-doelman Mile Svilar voor de Servische of Belgische nationale ploeg? De Rode Duivels leken hun kans verkeken te hebben, maar een afzegging doet de zaak toch weer kantelen.

Na jaren in de schaduw is Mile Svilar plots weer een hot topic. In sneltempo brak het keeperstalent de voorbije weken definitief door bij AS Roma. Ook gisteren hield de doelman met verve zijn netten schoon tegen Brighton. Alleen is dat niet het nieuws waar Servische media deze voormiddag mee uitpakken. Onder meer de krant Informer meldt dat Svilar bedankte voor een oproeping bij de Servische nationale ploeg. Bondscoach Stojkovic had de doelman eerder deze week nochtans opgenomen in zijn selectie voor de interlands tegen Rusland en Cyprus op 21 en 25 maart. In Servië maken ze meteen ook de conclusie dat Svilar in de toekomst voor de Belgische nationale ploeg kiest.



Dat is in theorie mogelijk, omdat Svilar tot dusver alleen nog maar in actie kwam voor Servië tijdens een (niet-officiële) oefeninterland tegen Qatar. Hij kán dus nog steeds de switch maken.

Of dat ook meteen zal gebeuren? Normaal niet.

Navraag leert dat Svilar momenteel met een kleine spierblessure kampt en de interlandperiode wil gebruiken om helemaal te herstellen. Het is dus niet zo dat hij - zoals lokale media stellen - het geboorteland van zijn vader radicaal de rug toekeert. En ook: binnen de Belgische voetbalbond valt te horen dat Domenico Tedesco tot dusver nog niet probeerde om de doelman te overtuigen voor de Rode Duivels te kiezen. Voor Svilar is dat laatste niet meteen een zorg. In tegenstelling tot bij het begin van zijn profcarrière is hij bereid om geduld te tonen rond een definitieve keuze voor de nationale ploeg. Zijn focus ligt momenteel op het doortrekken van zijn prima prestaties bij AS Roma.

Mile Svilar speelde bij de nationale jeugd voor België.

