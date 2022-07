Flames treffen Zweden in kwartfinale: "Met zelfvertrouwen, maar de voeten op de grond"

"Anderzijds is het voor ons goed dat we in een nieuwe fase van het toernooi belanden. De poulefase is voorbij, nu is het "één-tegen één". Dat is anders dan de poulewedstrijden die we hebben gespeeld en moet ons vertrouwen geven."

"Misschien zou een extra rustdag bij sommige speelsters voor wat verwarring kunnen zorgen. Dat is in mijn ogen dus geen nadeel", benadrukt Serneels.

WK-tegenstander op zoek naar coach: "Geen voordeel"

Inmiddels heeft de Noorse vrouwenploeg afscheid genomen van bondscoach Martin Sjögren na een teleurstellende exit in de groepsfase. Noorwegen is op 2 september tegenstander van de Flames in de voorronde van het WK 2023.

De Belgen moeten thuis met vier doelpunten verschil winnen van de Noren om hen alsnog van groepswinst en het rechtstreekse WK-ticket te houden. Het vertrek van hun coach zo kort voor dat belangrijke duel is in de ogen van Serneels niet noodzakelijk goed nieuws voor de Flames.

"Eerlijk gezegd had ik misschien liever gehad dat hij in september nog coach zou zijn", legt Serneels uit. "Soms valt het met een nieuwe trainer in de plooi, maar voor mij is zo'n situatie altijd dubbel."

"Ik zal nooit de uitspraak vergeten die ik hoorde toen ik zelf nog speler was, namelijk dat je bij een ontslag als spelersgroep altijd in de spiegel moet kijken en jezelf afvragen wat je beter had kunnen doen. Verder ga ik er niet te veel op in. Ik weet wel dat wij hier op het EK een heel goede basis hebben gelegd voor de volgende kwalificatiewedstrijden."