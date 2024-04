BEKIJK - Panna-alarm! De onnavolgbare dribbel van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé hebben gisteren allebei 2 keer gescoord in de 4-1-zege van PSG tegen staartploeg Lorient. De derde Parijse goal was een pareltje. Mbappé draaide op het uur met een virtuoze dribbel zijn verdediger tureluurs en bood Dembélé de 3-1 op een schoteltje aan. Bekijk hieronder het kunststukje.

Bij winst van PSG en puntenverlies van Monaco was de titel van Parijs een feit, maar Kylian Mbappé en co. zullen nog even moeten wachten. Het verschil is 11 punten, er zijn nog 4 speeldagen.