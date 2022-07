Flames zijn ontgoocheld en fier tegelijk: "België weer op de kaart gezet"

Tessa Wullaert: "Trots op de ploeg"

"We hebben een paar kleine kansjes gehad, maar we stonden organisatorisch wel goed. Ons grootste werkpunt is misschien nog om die kansjes om te zetten in doelpunten."

"Ik had liever nog een halfuur verder gevoetbald, want ik denk dat zij alleen maar zenuwachtiger werden", geeft Tessa Wullaert aan.

"Dat wil zeggen dat we goed gespeeld hebben, we mogen niet vergeten dat het tegen de nummer 2 van de wereld was. We waren wel geprikkeld door hun uitspraken van voor de wedstrijd."



Sterke prestatie of niet. De Belgen strandden op 1 minuut van een historische halve finale. "Het is zuur om er zo uit te gaan. We mogen ontgoocheld zijn, maar dat moet zeker in fierheid omgezet worden omdat we België terug op de kaart gezet zoals in 2017. "



"Ik zag heel veel traantjes in de kleedkamer, maar dat is zeker niet nodig. We hebben onszelf niks te verwijten. We moeten fier zijn dat we tegen de nummer 2 van de wereld zo een prestatie op de mat brengen."