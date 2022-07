Verslagenheid overheerst bij Flames na ijskoude douche in slotminuut: "Dit komt heel hard aan"

O zo dicht bij een stunt, maar toch lukte het net niet. De Red Flames baalden na het Zweedse doelpunt in de slotminuut. "Heel zuur om een doelpunt tegen te krijgen in de extra tijd, het doet extra pijn om op deze manier uitgeschakeld te worden", klinkt het in het Belgische kamp.

Shari Kees: "Dit komt heel hard aan"

"Ik denk dat we meer verdiend hadden", vertelt Shari Kees net na de wedstrijd. "Het is heel zuur om een doelpunt tegen te krijgen in de extra tijd. Dit komt heel hard aan."

De Flames hielden 91 minuten lang stand tegen een sterk Zweden. "De wedstrijd verliep heel gelijkopgaand, we hebben heel goed gevoetbald en veel gecreëerd."

"Het is heel zuur dat de bal in het slot net goed voor hun voeten viel. We waren er enorm dicht bij, het is echt jammer."

Julie Biesmans: "Dikke kaka"

Een gebrek aan strijdlust kan je hen niet verwijten. De Flames toonden wat het is om strijdend ten onder te gaan.

"We hebben vandaag gestreden en het Zweden echt moeilijk gemaakt", zegt Julie Biesmans. "We deden mee tot op het einde, ze hadden wel wat kansen maar in de verlengingen weet je nooit." "Het doet extra pijn om op deze manier uitgeschakeld te worden. Dikke kaka", besloot een gefrustreerde Biesmans. Na de ontgoocheling probeerde ze toch ook het positie plaatje te zien. "We hebben getoond wat we waard zijn. Dat moeten we meenemen. We kunnen trots zijn op onze prestatie." "Dit komt hard aan, maar het hoort bij voetbal."

Nicky Evrard: "Moment om een statement te maken"