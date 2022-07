Red Flames blijven hoopvol na gelijkspel: "Verder bouwen op onze 2e helft"

Bondscoach Serneels: "Misten soms juistheid en frisheid"

Na afloop van de wedstrijd blikte Ives Serneels niet ontevreden terug op de puntendeling. "We hebben vanaf de eerste minuut er alles aan gedaan, maar we wisten dat we tegen een heel stugge tegenstander speelden", legde de bondscoach uit.



"Al bij al mogen we wel tevreden zijn met een gelijkspel. Want in de 2e helft kom je plots achter op een moment waarin het toch gelijk opging. Daarom is het goed dat de reactie er komt en we dan toch de 1-1 kunnen maken."



Waarom verliep de 1e helft zo moeizaam? "We moesten veel krachten verbruiken in de organisatie om er vervolgens te kunnen uitkomen. En in het laatste derde van het veld misten we wat juistheid en de frisheid om nog meer kansen te creëren", was Serneels duidelijk.



"Nu moeten we kijken hoe iedereen recupereert, want deze wedstrijd heeft heel veel krachten gekost. Maar we zullen zorgen dat we klaar zijn voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Ik wil dan opnieuw dezelfde mentaliteit zien als vandaag.”