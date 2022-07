Tessa Wullaert wil scenario van 2017 vermijden: "Goede start is heel belangrijk"

"Het is geen indrukwekkend stadion, maar dat kan in ons voordeel spelen. Dan is het niet te overweldigend. Het is wel jammer dat het een van de kleinste stadions is. Het was snel uitverkocht, dus het wordt een leuke sfeer. Maar het had iets groter mogen zijn."

"Het is bekend terrein. Het is leuk om terug te zijn", vertelt ze. "Ik heb al berichtjes gekregen van City-fans die hier morgen zullen zijn. Het wordt leuk om hen terug te zien."

Er is al heel wat inkt gevloeid over het stadion waarin de Red Flames hun eerste EK-duel spelen: het trainingsveld van Manchester City. Maar voor ex-Citizen Tessa Wullaert voelt het als thuiskomen.

We hebben in 2017 gezien hoe belangrijk een goede start is om de flow mee te nemen.

In 2017 werden de Red Flames in hun eerste EK genekt door zenuwen tijdens de openingswedstrijd. Resultaat: een 1-0-nederlaag tegen Denemarken. Dat scenario mag zich 5 jaar later niet herhalen tegen IJsland.

"We hebben in 2017 gezien hoe belangrijk een goede start is om de flow mee te nemen", weet ook Wullaert. "We zijn er klaar voor. We gaan er alles aan doen om de drie punten mee te nemen."

"We hebben nog een paar speelsters in de kern die het EK van 2017 hebben meegemaakt, dus we moeten de anderen een beetje voorbereiden."

"We kunnen alleen maar waarschuwen: wees niet te veel onder de indruk, gebruik je kwaliteiten, pak vertrouwen... Dat zullen we bij hen proberen in te prenten."

In de voorbereidingswedstrijden liep het niet altijd van een leien dakje voor de Flames. "Onze start was niet altijd goed. Daar hebben we uit geleerd en over gepraat. Morgen zullen we beter starten. We mogen ons niet vastpinnen op die resultaten."