Red Flames tonen weerbaarheid in meeslepend duel tegen IJsland en openen EK met gelijkspel

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Einde: 1-1. De Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson fluit af. België en IJsland komen niet verder dan 1-1. . Einde: 1-1 De Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson fluit af. België en IJsland komen niet verder dan 1-1.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Eurlings wordt vastgehouden door Atladottir. België krijgt nog een vrije trap. De Neve pompt de bal naar voor. . Eurlings wordt vastgehouden door Atladottir. België krijgt nog een vrije trap. De Neve pompt de bal naar voor.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Cayman onderuit gehaald in 16, maar helaas vanuit buitenspelpositie. Cayman onderuit gehaald in 16, maar helaas vanuit buitenspelpositie

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij België, Ella Van Kerkhoven erin, Tessa Wullaert eruit wissel substitution out Tessa Wullaert substitution in Ella Van Kerkhoven

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Johannsdottir met de kans! België komt nog goed weg. Na een knappe voorzet kan Johanssdottir koppen, maar haar poging strandt naast. . Johannsdottir met de kans! België komt nog goed weg. Na een knappe voorzet kan Johanssdottir koppen, maar haar poging strandt naast.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij IJsland, Alexandra Jóhannsdóttir erin, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir eruit wissel substitution out Karólína Lea Vilhjálmsdóttir substitution in Alexandra Jóhannsdóttir

clock 89' tweede helft, minuut 89. IJsland ontsnapt na buitenspel Cayman. Eurlings speelt Cayman aan die alleen op doel kan afstormen. Sigurdardottir haalt de aanvalster neer, maar door buitenspel van Cayman krijgen de Belgen geen penalty. . IJsland ontsnapt na buitenspel Cayman Eurlings speelt Cayman aan die alleen op doel kan afstormen. Sigurdardottir haalt de aanvalster neer, maar door buitenspel van Cayman krijgen de Belgen geen penalty.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Gunnarsdottir naar de kant. Kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir gaat naar de kant. Albertsdottir komt haar aflossen. . Gunnarsdottir naar de kant Kapitein Sara Bjork Gunnarsdottir gaat naar de kant. Albertsdottir komt haar aflossen.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Met een knappe actie zet Jonsdottir Philtjens in de wind. Ze speelt Gudmundsdottir aan die kan voorzetten. De voet van Vanhaevermaet zit in de weg waardoor de bal weer tot bij Jonsdottir terecht komt. Via de voet van Kees gaat de bal buiten. . Met een knappe actie zet Jonsdottir Philtjens in de wind. Ze speelt Gudmundsdottir aan die kan voorzetten. De voet van Vanhaevermaet zit in de weg waardoor de bal weer tot bij Jonsdottir terecht komt. Via de voet van Kees gaat de bal buiten.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij IJsland, Agla Mary Albertsdóttir erin, Sara Björk Gunnarsdóttir eruit wissel substitution out Sara Björk Gunnarsdóttir substitution in Agla Mary Albertsdóttir

clock 86' Gele kaart voor Justine Vanhaevermaet van België tijdens tweede helft, minuut 86 yellow card Justine Vanhaevermaet België

clock 86' tweede helft, minuut 86. Kees speelt zwak in waardoor er voor Vanhaevermaet niets anders op zit dan de IJslandse aanvalster neer te halen. De scheidsrechter trekt geel voor Vanhaevermaet. Vrije trap voor IJsland. . Kees speelt zwak in waardoor er voor Vanhaevermaet niets anders op zit dan de IJslandse aanvalster neer te halen. De scheidsrechter trekt geel voor Vanhaevermaet. Vrije trap voor IJsland.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Poging van Eurlings. Wullaert speelt Eurlings prima aan in het strafschopgebied die in haar draai probeert de trappen. Haar poging zoeft over het doel van Sigurdardottir. De beste kansen zijn voor de Flames nu. . Poging van Eurlings Wullaert speelt Eurlings prima aan in het strafschopgebied die in haar draai probeert de trappen. Haar poging zoeft over het doel van Sigurdardottir. De beste kansen zijn voor de Flames nu.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Daar zijn de Flames weer. Eurlings draait bal over doel. Daar zijn de Flames weer. Eurlings draait bal over doel

clock 82' tweede helft, minuut 82. Weer een kans voor België! De bal komt de zestien in via Cayman, maar Wullaert kan geen schot uit de brand slepen.Ook De Caigny kan niets doen in het strafschopgebied. Wullaert probeert Eurlings nog te bereiken op de rand van de zestien, maar haar pass mist kracht. . Weer een kans voor België! De bal komt de zestien in via Cayman, maar Wullaert kan geen schot uit de brand slepen.Ook De Caigny kan niets doen in het strafschopgebied. Wullaert probeert Eurlings nog te bereiken op de rand van de zestien, maar haar pass mist kracht.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Bijna Wullaert! Ijslandse doelvrouw redt haar plaatsbal. Bijna Wullaert! Ijslandse doelvrouw redt haar plaatsbal

clock 80' tweede helft, minuut 80. Kopbal Kees. Een hoekschop belandt op het hoofd van verdedigster Sari Kees die prima op doel kan koppen, maar ze ziet haar kans uit elkaar spatten op doelvrouw Sigurdardottir. De gelijkmaker heeft de Red Flames vertrouwen gegeven. . Kopbal Kees Een hoekschop belandt op het hoofd van verdedigster Sari Kees die prima op doel kan koppen, maar ze ziet haar kans uit elkaar spatten op doelvrouw Sigurdardottir. De gelijkmaker heeft de Red Flames vertrouwen gegeven.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Wullaert probeert bal in doel te krullen. Vanhaevermaet behoudt de rust op het middenveld. Ze speelt Wullaert goed aan die naar binnen snijdt en de bal in doel wil krullen. Sigurdardottir voorkomt een Belgische voorsprong. . Wullaert probeert bal in doel te krullen Vanhaevermaet behoudt de rust op het middenveld. Ze speelt Wullaert goed aan die naar binnen snijdt en de bal in doel wil krullen. Sigurdardottir voorkomt een Belgische voorsprong.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij België, Hannah Eurlings erin, Elena Dhont eruit wissel substitution out Elena Dhont substitution in Hannah Eurlings

clock 78' tweede helft, minuut 78. Eurlings in, Dhont out. Hannah Eurlings komt Elena Dhont aflossen. . Eurlings in, Dhont out Hannah Eurlings komt Elena Dhont aflossen.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Jonsdottir zet Kees in de wind waardoor ze de zestien binnendringt. Vanhaevermaet dwingt Jonsdottir tot de achterlijn en met een tackle kan ze een voorzet voorkomen van de snelheidsduivel van IJsland. . Jonsdottir zet Kees in de wind waardoor ze de zestien binnendringt. Vanhaevermaet dwingt Jonsdottir tot de achterlijn en met een tackle kan ze een voorzet voorkomen van de snelheidsduivel van IJsland.

clock 76' tweede helft, minuut 76.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Evrard houdt de Flames weer recht met een knappe save. Evrard houdt de Flames weer recht met een knappe save

clock 74' tweede helft, minuut 74. De Neve kan met een prima tackle voorkomen dat Gudmundsdottir oog in oog staat met Evrard. Ze werkt de bal weg in hoekschop. . De Neve kan met een prima tackle voorkomen dat Gudmundsdottir oog in oog staat met Evrard. Ze werkt de bal weg in hoekschop.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vilhjalmsdottir pompt de bal in de zestien. Evrard grijpt naast de bal waardoor het leer op het hoofd van Gunnhildur Jonsdottir terecht komt, maar haar kopbal strandt naast. . Vilhjalmsdottir pompt de bal in de zestien. Evrard grijpt naast de bal waardoor het leer op het hoofd van Gunnhildur Jonsdottir terecht komt, maar haar kopbal strandt naast.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij IJsland, Svava Gudmundsdóttir erin, Berglind Thorvaldsdóttir eruit wissel substitution out Berglind Thorvaldsdóttir substitution in Svava Gudmundsdóttir

clock 72' tweede helft, minuut 72. Doelpuntenmaker Thorvaldsdottir gaat naar de kant. Gudmundsdottir komt in haar plaats in de spits spelen. . Doelpuntenmaker Thorvaldsdottir gaat naar de kant. Gudmundsdottir komt in haar plaats in de spits spelen.

clock 71' tweede helft, minuut 71.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Evrard met de redding. België komt weer goed weg door een save van Evrard. Een hoekschop wordt op het hoofd van Brynjarsdottir geschilderd die op doel kan koppen. Evrard steekt haar hand uit en kan zo de bal over doel tikken. . Evrard met de redding België komt weer goed weg door een save van Evrard. Een hoekschop wordt op het hoofd van Brynjarsdottir geschilderd die op doel kan koppen. Evrard steekt haar hand uit en kan zo de bal over doel tikken.

clock 70' tweede helft, minuut 70. De vrije worpen worden bij IJsland genomen door Jonsdottir. Ze werpt de bal zonder problemen in de zestien, maar België werkt die bal weg in hoekschop. . De vrije worpen worden bij IJsland genomen door Jonsdottir. Ze werpt de bal zonder problemen in de zestien, maar België werkt die bal weg in hoekschop.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Wullaert met een verre knal, maar ruim over het doel. Wullaert met een verre knal, maar ruim over het doel

clock 68' tweede helft, minuut 68. De Belgen tanken vertrouwen! Vangheluwe speelt Tessa Wullaert op het juiste moment aan op het middenveld. De aanvalster twijfelt niet en haalt van ver uit. Haar poging zoeft wel over het doel van Sigurdardottir. . De Belgen tanken vertrouwen! Vangheluwe speelt Tessa Wullaert op het juiste moment aan op het middenveld. De aanvalster twijfelt niet en haalt van ver uit. Haar poging zoeft wel over het doel van Sigurdardottir.

clock 67' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 67 door Justine Vanhaevermaet van België. 1, 1. penalty België IJsland einde 1 1

clock 67' tweede helft, minuut 67. Justine Vanhaevermaet schiet penalty koelbloedig binnen! Daar is de 1-1! Justine Vanhaevermaet schiet de penalty koelbloedig tegen de touwen. Sigurdardottir duikt de verkeerde kant op. . Justine Vanhaevermaet schiet penalty koelbloedig binnen! Daar is de 1-1! Justine Vanhaevermaet schiet de penalty koelbloedig tegen de touwen. Sigurdardottir duikt de verkeerde kant op.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Justine Vanhaevermaet neemt de penalty voor haar rekening. Hangen de Flames de bordjes op gelijke hoogte? . Justine Vanhaevermaet neemt de penalty voor haar rekening. Hangen de Flames de bordjes op gelijke hoogte?

clock 65' tweede helft, minuut 65. Penalty voor België! Dhont wordt neergehaald in de 16. Penalty voor België! Dhont wordt neergehaald in de 16

clock 64' tweede helft, minuut 64. Penalty voor België! Dhont gaat neer in het strafschopgebied na een tackle van Gunnhildur Jonsdottir. België krijgt een strafschop van Olofsson! . Penalty voor België! Dhont gaat neer in het strafschopgebied na een tackle van Gunnhildur Jonsdottir. België krijgt een strafschop van Olofsson!

clock 64' tweede helft, minuut 64. Wullaert mist kopbal. Kees verovert de bal van Thorvaldsdottir die knap kan inspelen tot bij Dhont. Cayman loopt prima in en wordt aangespeeld door Dhont. De speelster van Lyon kan de bal voor doel brengen, maar Wullaert mispakt zich en kan niet koppen. Het was nochtans een aardige voorzet van Cayman na een prima actie van Kees. . Wullaert mist kopbal Kees verovert de bal van Thorvaldsdottir die knap kan inspelen tot bij Dhont. Cayman loopt prima in en wordt aangespeeld door Dhont. De speelster van Lyon kan de bal voor doel brengen, maar Wullaert mispakt zich en kan niet koppen. Het was nochtans een aardige voorzet van Cayman na een prima actie van Kees.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Knappe verdedigende actie Philtjens. Van de ene kant gaat het meteen terug naar de andere. Vilhjalmsdottir zet prima voor en Philtjens duikt naar de bal. Ze kopt weg voor Jonsdottir haar voet tegen het leer kan zetten. . Knappe verdedigende actie Philtjens Van de ene kant gaat het meteen terug naar de andere. Vilhjalmsdottir zet prima voor en Philtjens duikt naar de bal. Ze kopt weg voor Jonsdottir haar voet tegen het leer kan zetten.

clock 60' tweede helft, minuut 60. De Neve speelt in tot bij Cayman. Die moet zich haasten om de bal voor Sigurdardottir te raken. De IJslandse doelvrouw kan de bal nog net op tijd pakken. . De Neve speelt in tot bij Cayman. Die moet zich haasten om de bal voor Sigurdardottir te raken. De IJslandse doelvrouw kan de bal nog net op tijd pakken.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Uithaal Vanhaevermaet. Wullaert vindt Cayman op de rand van de zestien, ze legt af voor Vanhaevermaet. De middenveldster haalt uit en Sigurdardottir moet in actie komen om dat schot van Vanhaevermaet op te vangen. . Uithaal Vanhaevermaet Wullaert vindt Cayman op de rand van de zestien, ze legt af voor Vanhaevermaet. De middenveldster haalt uit en Sigurdardottir moet in actie komen om dat schot van Vanhaevermaet op te vangen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vangheluwe speelt knap in bij Wullaert. Op haar beurt zwiert Wullaert de bal voor doel. De Caigny staat op de goeie positie en kan koppen, maar er schuilt geen groot gevaar in haar kopbal. . Vangheluwe speelt knap in bij Wullaert. Op haar beurt zwiert Wullaert de bal voor doel. De Caigny staat op de goeie positie en kan koppen, maar er schuilt geen groot gevaar in haar kopbal.

clock 56' tweede helft, minuut 56.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Gunnarsdottir probeert het met een omhaal. Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit. . Gunnarsdottir probeert het met een omhaal Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland. . Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen. . Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Flames dan toch op achterstand, Thorvaldsdottir kopt binnen aan tweede paal. Flames dan toch op achterstand, Thorvaldsdottir kopt binnen aan tweede paal

clock 50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Berglind Thorvaldsdóttir van IJsland. 0, 1. goal België IJsland einde 0 1

clock 49' tweede helft, minuut 49. Goal IJsland. Berglind Thorvaldsdottir kopt IJsland op voorsprong na een mooie voorzet van Karolina Vilhjalmsdottir. Thorvaldsdottir staat alleen aan de tweede paal en kan de bal in doel werken. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen. . Goal IJsland Berglind Thorvaldsdottir kopt IJsland op voorsprong na een mooie voorzet van Karolina Vilhjalmsdottir. Thorvaldsdottir staat alleen aan de tweede paal en kan de bal in doel werken. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Inworp Jonsdottir. Jonsdottir neemt weer een inworp voor haar rekening en haar ploeggenotes verzamelen rond de penaltystip. De bal komt daar ook, maar het is Vanhaevermaet die de verre bal kan wegkoppen. . Inworp Jonsdottir Jonsdottir neemt weer een inworp voor haar rekening en haar ploeggenotes verzamelen rond de penaltystip. De bal komt daar ook, maar het is Vanhaevermaet die de verre bal kan wegkoppen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Jonsdottir rolt iedereen op, maar Evrard staat goed te keepen. Jonsdottir rolt iedereen op, maar Evrard staat goed te keepen

clock 49' tweede helft, minuut 49.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Snelle Jonsdottir creëert nieuwe kans. IJsland kan profiteren van balverlies van de Belgen. De snelle Jonsdottir komt aan de bal die op Evrard kan afstormen. Ze haalt uit in de zestien, maar Evrard is alert en vangt de bal op. . Snelle Jonsdottir creëert nieuwe kans IJsland kan profiteren van balverlies van de Belgen. De snelle Jonsdottir komt aan de bal die op Evrard kan afstormen. Ze haalt uit in de zestien, maar Evrard is alert en vangt de bal op.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Cayman vindt Biesmans op de linkerflank. Ze zet Atladottir makkelijk in de wind, maar haar voorzet gaat in rook op. . Cayman vindt Biesmans op de linkerflank. Ze zet Atladottir makkelijk in de wind, maar haar voorzet gaat in rook op.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:04 tweede helft, 19 uur 04. Tweede helft. Serneels en Halldorsson hebben nog geen wissels doorgevoerd. Wullaert trapt de 2e helft op gang. . Tweede helft Serneels en Halldorsson hebben nog geen wissels doorgevoerd. Wullaert trapt de 2e helft op gang.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. België en IJsland duiken de kleedkamers in met een gelijke stand. De Red Flames komen goed weg na een prima penaltysave van Nicky Evrard. Nemen ze in de tweede helft de wedstrijd in handen? . Rust België en IJsland duiken de kleedkamers in met een gelijke stand. De Red Flames komen goed weg na een prima penaltysave van Nicky Evrard. Nemen ze in de tweede helft de wedstrijd in handen?

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Jonsdottir kan nog eens uithalen met een verre inworp. De bal kan met het hoofd verlengd worden, maar na wat geklungel in de zestien gaat de bal toch buiten. . Jonsdottir kan nog eens uithalen met een verre inworp. De bal kan met het hoofd verlengd worden, maar na wat geklungel in de zestien gaat de bal toch buiten.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Eerste grote kans voor België, maar Dhont werkt niet goed af. Eerste grote kans voor België, maar Dhont werkt niet goed af

clock 45' eerste helft, minuut 45. Gefrustreerde Jonsdottir. Jonsdottir is gekend om haar snelheid, maar Vangheluwe is de aanvalster te slim af. Jonsdottir is gefrustreerd en haalt Vangheluwe neer. De scheidsrechter laat spelen. . Gefrustreerde Jonsdottir Jonsdottir is gekend om haar snelheid, maar Vangheluwe is de aanvalster te slim af. Jonsdottir is gefrustreerd en haalt Vangheluwe neer. De scheidsrechter laat spelen.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Kans op 1-0! Wullaert vindt Cayman in de zestien met een subtiele en prima pass. Cayman legt meteen terug tot bij Dhont, maar zij raakt de bal met haar scheenbeen waardoor haar schot de nodige kracht mist. . Kans op 1-0! Wullaert vindt Cayman in de zestien met een subtiele en prima pass. Cayman legt meteen terug tot bij Dhont, maar zij raakt de bal met haar scheenbeen waardoor haar schot de nodige kracht mist.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Biesmans speelt gevaarlijk in waardoor IJsland kan profiteren. Jonsdottir zwiert de bal voor doel, maar weer kan de Belgische defensie de bal wegwerken in hoekschop. . Biesmans speelt gevaarlijk in waardoor IJsland kan profiteren. Jonsdottir zwiert de bal voor doel, maar weer kan de Belgische defensie de bal wegwerken in hoekschop.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Wullaert brengt de bal uitstekend voor doel, maar De Caigny schiet te kort om iets te doen met die prima voorzet van Wullaert. . Wullaert brengt de bal uitstekend voor doel, maar De Caigny schiet te kort om iets te doen met die prima voorzet van Wullaert.

clock 41' eerste helft, minuut 41. De Belgen missen wat nauwkeurigheid in de passing, vooraan worden de aanvalsters moeilijk aangespeeld. De Red Flames kunnen rekenen op een sterk blok achterin met een goeie Jody Vangheluwe. . De Belgen missen wat nauwkeurigheid in de passing, vooraan worden de aanvalsters moeilijk aangespeeld. De Red Flames kunnen rekenen op een sterk blok achterin met een goeie Jody Vangheluwe.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen. . De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan. . Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Vilhjalmsdottir kiest voor een korte hoekschop waardoor Jonsdottir kan voorzetten. Brynjarsdottir kan de bal richting doel koppen, maar De Neve staat goed te verdedigen en werkt de bal zonder twijfel buiten. . Vilhjalmsdottir kiest voor een korte hoekschop waardoor Jonsdottir kan voorzetten. Brynjarsdottir kan de bal richting doel koppen, maar De Neve staat goed te verdedigen en werkt de bal zonder twijfel buiten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Evrard kiest de juiste hoek en redt de strafschop! Evrard kiest de juiste hoek en redt de strafschop!

clock 33' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 33 door Berglind Thorvaldsdóttir van IJsland. penalty gemist België IJsland einde 0 0

clock 33' eerste helft, minuut 33. Nicky Evrard houdt België recht! Nicky Evrard pakt de penalty van Thorvaldsdottir. De aanvalster zet haar penalty slecht om en Evrard kan de bal pakken. Dit moet de Belgische goalie vertrouwen geven. . Nicky Evrard houdt België recht! Nicky Evrard pakt de penalty van Thorvaldsdottir. De aanvalster zet haar penalty slecht om en Evrard kan de bal pakken. Dit moet de Belgische goalie vertrouwen geven.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Aiai... De VAR komt tussen en geeft Ijsland een strafschop. Aiai... De VAR komt tussen en geeft Ijsland een strafschop

clock 32' Gele kaart voor Davina Philtjens van België tijdens eerste helft, minuut 32 yellow card Davina Philtjens België

clock 32' eerste helft, minuut 32. Berglind Thorvaldsdottir zet zich achter de bal. . Berglind Thorvaldsdottir zet zich achter de bal.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Penalty voor IJsland! Philtjens wil zich voor het schot van Jonsdottir gooien en raakt zo met haar elleboog de bal. Olofsson heeft de fase bekeken en geeft IJsland een penalty. . Penalty voor IJsland! Philtjens wil zich voor het schot van Jonsdottir gooien en raakt zo met haar elleboog de bal. Olofsson heeft de fase bekeken en geeft IJsland een penalty.

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Olofsson gaat toch even kijken. Krijgt IJsland een penalty door handspel van Philtjens? . Olofsson gaat toch even kijken. Krijgt IJsland een penalty door handspel van Philtjens?

clock 30' eerste helft, minuut 30. Penalty voor IJsland? Jonsdottir wil aanleggen, maar Philtjens staat in de weg in de zestien waardoor de bal verdwijnt in hoekschop. Jonsdottir claimt een penalty. De VAR bekijkt de fase momenteel. . Penalty voor IJsland? Jonsdottir wil aanleggen, maar Philtjens staat in de weg in de zestien waardoor de bal verdwijnt in hoekschop. Jonsdottir claimt een penalty. De VAR bekijkt de fase momenteel.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De Neve speelt zwak in waardoor de IJslandse verdediging de bal meteen tot bij Jonsdottir kan brengen. Philtjens maakt zich breed en zet de aanvalster makkelijk van de bal. . De Neve speelt zwak in waardoor de IJslandse verdediging de bal meteen tot bij Jonsdottir kan brengen. Philtjens maakt zich breed en zet de aanvalster makkelijk van de bal.

clock 24' eerste helft, minuut 24. De Neve struikelt op gevaarlijk moment. De Neve struikelt en zo komt de bal bij Thorvaldsdottir terecht die kan uithalen, maar weer kan Vangheluwe de bal wegwerken door een prima tackle. Daar komt België goed weg. . De Neve struikelt op gevaarlijk moment De Neve struikelt en zo komt de bal bij Thorvaldsdottir terecht die kan uithalen, maar weer kan Vangheluwe de bal wegwerken door een prima tackle. Daar komt België goed weg.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Vangheluwe kan nog net de meubelen redden. Vangheluwe kan nog net de meubelen redden

clock 22' eerste helft, minuut 22. Gevaarlijke inworpen Jonsdottir. Sveindis Jonsdottir probeert met een verre inworp voor doelgevaar te zorgen. België kan die bal wegwerken, maar dan komt die bal toch nog bij IJsland terecht. Atladottir kan aanleggen, maar Vanhaevermaet kopt de bal over doel. Het gevaar is geweken. . Gevaarlijke inworpen Jonsdottir Sveindis Jonsdottir probeert met een verre inworp voor doelgevaar te zorgen. België kan die bal wegwerken, maar dan komt die bal toch nog bij IJsland terecht. Atladottir kan aanleggen, maar Vanhaevermaet kopt de bal over doel. Het gevaar is geweken.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Jonsdottir stond op het puntje om alleen op Evrard af te stromen, maar met een prima tackle zet Vangheluwe de gretige aanvalster van de bal. . Jonsdottir stond op het puntje om alleen op Evrard af te stromen, maar met een prima tackle zet Vangheluwe de gretige aanvalster van de bal.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Jonsdottir passeert Dhont en Vangheluwe en kan voorzetten, maar Biesmans staat op de goeie positie op die bal weg te tikken. Via een IJslands been gaat de bal buiten en is het inworp voor België. . Jonsdottir passeert Dhont en Vangheluwe en kan voorzetten, maar Biesmans staat op de goeie positie op die bal weg te tikken. Via een IJslands been gaat de bal buiten en is het inworp voor België.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Sari Kees probeert in te spelen bij Vangheluwe die mee ten aanval trekt, maar Gisladottir staat in de weg. . Sari Kees probeert in te spelen bij Vangheluwe die mee ten aanval trekt, maar Gisladottir staat in de weg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Evenwichtig begin. Groot doelgevaar hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. België en IJsland beginnen evenwichtig aan hun eerste EK-duel. . Evenwichtig begin Groot doelgevaar hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. België en IJsland beginnen evenwichtig aan hun eerste EK-duel.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Thorvaldsdottir zet Sari Kees onder druk, maar de Belgische verdedigster geeft haar niet zomaar gewonnen. De spits wordt uiteindelijk teruggefloten door de scheidsrechter omdat ze aan het truitje van Kees trok. . Thorvaldsdottir zet Sari Kees onder druk, maar de Belgische verdedigster geeft haar niet zomaar gewonnen. De spits wordt uiteindelijk teruggefloten door de scheidsrechter omdat ze aan het truitje van Kees trok.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Kansje voor Wullaert, maar ze mist haar schot. Kansje voor Wullaert, maar ze mist haar schot

clock 14' eerste helft, minuut 14. Kans Wullaert na geklungel in IJslandse verdediging. De IJslandse verdediging werkt een voorzet van de Red Flames slecht weg, waardoor de bal voor de voeten van Wullaert belandt. Zij verslikt zich in haar schot. . Kans Wullaert na geklungel in IJslandse verdediging De IJslandse verdediging werkt een voorzet van de Red Flames slecht weg, waardoor de bal voor de voeten van Wullaert belandt. Zij verslikt zich in haar schot.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Gunnhildur Jonsdottir wil uithalen in het strafschopgebied, maar door een goeie verdedigende actie van Cayman kan de middenveldster geen kracht achter haar schot zetten. Evrard moet zelfs niet in actie komen. . Gunnhildur Jonsdottir wil uithalen in het strafschopgebied, maar door een goeie verdedigende actie van Cayman kan de middenveldster geen kracht achter haar schot zetten. Evrard moet zelfs niet in actie komen.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Jonsdottir met de verre inworp. Ingooi voor IJsland en Jonsdottir steekt meteen het veld over. Ze werpt de bal in de zestien, maar De Caigny staat op de juiste plaats om weg te werken. Eerste hoekschop voor IJsland. . Jonsdottir met de verre inworp Ingooi voor IJsland en Jonsdottir steekt meteen het veld over. Ze werpt de bal in de zestien, maar De Caigny staat op de juiste plaats om weg te werken. Eerste hoekschop voor IJsland.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Cayman zorgt voor de eerste dreiging van de Red Flames. Cayman zorgt voor de eerste dreiging van de Red Flames

clock 9' eerste helft, minuut 9. Prima voorzet Vangheluwe. Vangheluwe brengt de bal knap voor doel. Cayman staat op de juiste plaats, maar gaat door een licht duwtje tegen de grond. Doelvrouw Sigurdardottir kan de bal simpel pakken. . Prima voorzet Vangheluwe Vangheluwe brengt de bal knap voor doel. Cayman staat op de juiste plaats, maar gaat door een licht duwtje tegen de grond. Doelvrouw Sigurdardottir kan de bal simpel pakken.

clock 8' eerste helft, minuut 8.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Dhont krijgt de uitgelezen kans om Wullaert vrij spel te geven op de rechterflank, maar het been van Arnardottir steekt daar een stokje voor. . Dhont krijgt de uitgelezen kans om Wullaert vrij spel te geven op de rechterflank, maar het been van Arnardottir steekt daar een stokje voor.

clock 7' eerste helft, minuut 7. De Caigny profiteert van balverlies van IJsland en krijgt veel ruimte op het middenveld. Via enkele stationnetjes komt de bal bij Philtjens die op de linkerflank een voorzet uit haar benen wil schudden, maar Atladottir werkt de bal buiten. . De Caigny profiteert van balverlies van IJsland en krijgt veel ruimte op het middenveld. Via enkele stationnetjes komt de bal bij Philtjens die op de linkerflank een voorzet uit haar benen wil schudden, maar Atladottir werkt de bal buiten.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Tessa Wullaert zet de IJslandse defensie stevig onder druk en gaat met het leer aan de haal op het middenveld. Ze kan Dhont aanspelen die de flank opzoekt. Het gevaar in haar voorzet wordt ongedaan gemaakt door een IJslandse verdedigster. . Tessa Wullaert zet de IJslandse defensie stevig onder druk en gaat met het leer aan de haal op het middenveld. Ze kan Dhont aanspelen die de flank opzoekt. Het gevaar in haar voorzet wordt ongedaan gemaakt door een IJslandse verdedigster.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het eerste halve kansje is voor Ijsland. Het eerste halve kansje is voor Ijsland

clock 4' eerste helft, minuut 4. Het gevaar komt meteen van Jonsdottir. Met een voorzet probeert ze Thorvaldsdottir te bereiken in de zestien, maar de voorzet zoeft over het doel van Evrard. . Het gevaar komt meteen van Jonsdottir. Met een voorzet probeert ze Thorvaldsdottir te bereiken in de zestien, maar de voorzet zoeft over het doel van Evrard.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Jonsdottir glipt de zestien binnen, maar Vangheluwe laat zich meteen gelden en werkt we bal buiten. . Jonsdottir glipt de zestien binnen, maar Vangheluwe laat zich meteen gelden en werkt we bal buiten.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:01 eerste helft, 18 uur 01. Aftrap. IJsland trapt de wedstrijd op gang. Schieten de Red Flames gretig uit de startblokken? . Aftrap IJsland trapt de wedstrijd op gang. Schieten de Red Flames gretig uit de startblokken?

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. 3 minuten extra. De reguliere speeltijd zit erop. IJsland en België voetballen nog 3 minuten extra. . 3 minuten extra De reguliere speeltijd zit erop. IJsland en België voetballen nog 3 minuten extra.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. IJsland ontsnapt na buitenspel Cayman. Eurlings speelt Cayman aan die alleen op doel kan afstormen. Sigurdardottir haalt de aanvalster neer, maar door buitenspel van Cayman krijgen de Belgen geen penalty. . IJsland ontsnapt na buitenspel Cayman Eurlings speelt Cayman aan die alleen op doel kan afstormen. Sigurdardottir haalt de aanvalster neer, maar door buitenspel van Cayman krijgen de Belgen geen penalty.

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Met een knappe actie zet Jonsdottir Philtjens in de wind. Ze speelt Gudmundsdottir aan die kan voorzetten. De voet van Vanhaevermaet zit in de weg waardoor de bal weer tot bij Jonsdottir terecht komt. Via de voet van Kees gaat de bal buiten. . Met een knappe actie zet Jonsdottir Philtjens in de wind. Ze speelt Gudmundsdottir aan die kan voorzetten. De voet van Vanhaevermaet zit in de weg waardoor de bal weer tot bij Jonsdottir terecht komt. Via de voet van Kees gaat de bal buiten.

clock 19:13 vooraf, 19 uur 13. Gunnarsdottir probeert het met een omhaal. Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit. . Gunnarsdottir probeert het met een omhaal Evrard wil een laag schot opvangen, maar Thorvaldsdottir kan met een tackle die bal veroveren. Via een voorzet belandt de bal bij kapitein Gunnarsdottir die het probeert met een omhaal, maar daar komt geen kans uit.

clock 19:12 vooraf, 19 uur 12. Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland. . Jonsdottir wil de bal in de zestien pompen, maar Vangheluwe gooit zich voor de bal. Hoekschop voor IJsland.

clock 19:11 vooraf, 19 uur 11. Twijfelende De Caigny. Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen. . Twijfelende De Caigny Cayman vindt De Caigny op de rand van de zestien. Ze speelt meteen Philtjens aan, maar via een IJslands been gaat de bal buiten. Daar had België meer mee kunnen doen.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40. Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan. . Vilhjalmsdottir komt naar binnen en zet voor, maar Evrard maakt die voorzet ongedaan.

clock 18:39 vooraf, 18 uur 39. De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen. . De kansen zijn momenteel voor de IJslanders. België heeft het moeilijk om een kans bij elkaar te voetballen.

clock 18:03 vooraf, 18 uur 03. Elena Dhont laat zich uitzakken en verdedigt zonder vrees mee. In de spits krijgt zij dan weer steun van Tessa Wullaert. . Elena Dhont laat zich uitzakken en verdedigt zonder vrees mee. In de spits krijgt zij dan weer steun van Tessa Wullaert.

clock 18:00 vooraf, 18 uur . De wedstrijd wordt in goede banen geleid door de Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson. . De wedstrijd wordt in goede banen geleid door de Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson.

clock 17:56 vooraf, 17 uur 56. De Brabançonne weerklinkt door het stadion in Manchester. . De Brabançonne weerklinkt door het stadion in Manchester.

clock 17:55 Een delegatie van de voetbalbond is aanwezig. vooraf, 17 uur 55. Een delegatie van de voetbalbond is aanwezig

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. Ook IJsland wil goed uit de startblokken schieten. In 2017 verloren ze alle groepswedstrijden en trokken ze terug richting huis met 0 punten op zak. Vandaag willen ze dat rechtzetten tegen België. . Ook IJsland wil goed uit de startblokken schieten. In 2017 verloren ze alle groepswedstrijden en trokken ze terug richting huis met 0 punten op zak. Vandaag willen ze dat rechtzetten tegen België.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. België en IJsland wachten in de catacombe op een go om het veld te betreden in het Manchester Academy Stadium. . België en IJsland wachten in de catacombe op een go om het veld te betreden in het Manchester Academy Stadium.

clock 17:49 Ter opfrissing: de opstellingen van België en IJsland. vooraf, 17 uur 49. Ter opfrissing: de opstellingen van België en IJsland

clock 17:45 vooraf, 17 uur 45. Jody Vangheluwe heeft fantastische weken achter de rug. Op de flanken kunnen we zeker iets doen tegen IJsland. Daarom hebben we gekozen voor deze opstelling. Coach Ives Serneels. Jody Vangheluwe heeft fantastische weken achter de rug. Op de flanken kunnen we zeker iets doen tegen IJsland. Daarom hebben we gekozen voor deze opstelling. Coach Ives Serneels

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. Bondscoach Serneels: "Proberen om onze snelheid vooraan te benutten". Bondscoach Serneels: "Proberen om onze snelheid vooraan te benutten"

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. De focus zit goed, maar ik zie toch ook wat stress. Ook bij de meer ervaren speelsters. Imke Courtois (Co-commentator). De focus zit goed, maar ik zie toch ook wat stress. Ook bij de meer ervaren speelsters. Imke Courtois (Co-commentator)

clock 17:38 vooraf, 17 uur 38. De Red Flames dromen van de tweede ronde. Als ze vandaag met een positieve noot kunnen starten tegen IJsland, kunnen ze vertrouwen tanken voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Italië. . De Red Flames dromen van de tweede ronde. Als ze vandaag met een positieve noot kunnen starten tegen IJsland, kunnen ze vertrouwen tanken voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Italië.

clock 17:33 vooraf, 17 uur 33. Tessa Wullaert heeft goeie herinneringen aan Manchester. De Belgische topscorer speelde 2 seizoenen voor Manchester City. Het Manchester Academy Stadium is dus geen onbekend terrein voor de aanvalster. . Tessa Wullaert heeft goeie herinneringen aan Manchester. De Belgische topscorer speelde 2 seizoenen voor Manchester City. Het Manchester Academy Stadium is dus geen onbekend terrein voor de aanvalster.

clock 17:30 vooraf, 17 uur 30. Livestream. De uitzending start nu op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit op de wedstrijd samen met Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Over een half uur volgt de aftrap. . Livestream De uitzending start nu op Canvas. Ruben Van Gucht blikt vooruit op de wedstrijd samen met Heleen Jaques en Franky Van der Elst. Over een half uur volgt de aftrap.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. De Belgische voetbalsters trainden gisteren voor het laatst in hun basiskamp Wigan voor de wedstrijd. IJsland deed dat in het Manchester Academy Stadium. Ives Serneels besliste om niet af te zakken naar het stadion voor de training. . De Belgische voetbalsters trainden gisteren voor het laatst in hun basiskamp Wigan voor de wedstrijd. IJsland deed dat in het Manchester Academy Stadium. Ives Serneels besliste om niet af te zakken naar het stadion voor de training.

clock 17:25 De Red Flames warmen zich op voor hun eerste EK-wedstrijd tegen IJsland. vooraf, 17 uur 25. De Red Flames warmen zich op voor hun eerste EK-wedstrijd tegen IJsland