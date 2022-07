IJsland op het EK: teamspirit, superlange inworp en baby in het basiskamp

Na de EK-loting was bondscoach Ives Serneels best tevreden met de poule van de Red Flames. Enkel IJsland uit pot 4 was één van de lastigste tegenstanders uit die trommel. Het land plaatste zich al voor de vierde keer op rij voor de eindronde en haalde in 2013 de kwartfinales. Wat moet u verder nog weten over de eerste tegenstander van de Flames? Sporza trok naar het basiskamp van IJsland in Crewe.

De omgeving is niet bijzonder maar het hotel van de IJslandse selectie is dat wel: een 400 jaar oud kasteel waar je je in de inkomhal even in de middeleeuwen waant. Daar bereiden de 23 “dottirs” van IJsland zich voor op hun opener tegen de Red Flames.

Alle ruimte voor een wandeling met baby en buggy en dat komt van pas, want aanvoerder Sara Björk Gunnarsdottir mocht baby Ragnar meenemen naar Engeland. De IJslandse federatie staat dit toe voor baby’s tot 1 jaar oud. De vier andere mama’s (met oudere kindjes) mogen dit niet maar de bond probeert verder zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de speelsters-met-kroost.

Gunnarsdottir beviel in november vorig jaar, vier maanden later al maakte ze haar comeback bij Lyon waar ze ploeggenote is van Janice Cayman. Heel veel speelde ze wel niet meer bij de Champions League-winnaars, maar de middenvelder is één van de sleutelspeelsters bij haar land.

Het "stekje" waar de IJslandse ploeg verblijft dit EK.

“De oefenmatch tegen Polen was de eerste waarin ze 90 minuten speelde sinds ze mama werd”, zegt Gudmundur Asgeirsson , een voetbaljournalist die de selectie al vijftien jaar volgt. “Ze mist dus misschien nog matchritme, al kan het ook een voordeel zijn want misschien is ze extra fris voor dit EK. Ze heeft er in elk geval heel hard voor getraind en ze is een echte leider.”

De vriendschappelijke interland tegen Polen werd met 1-3 gewonnen, maar dat was wel de enige oefenmatch van IJsland terwijl de Red Flames er vier in de benen hebben. Dat had er zeker 1 meer mogen zijn zo klinkt het bij IJsland, maar ook om praktische redenen lukte dat niet. “Aan de andere kant: nogal wat speelsters zijn actief in Scandinavië, waar de competities in de zomer doorlopen. Die hebben dus tot de start van de voorbereiding nog moeten spelen bij hun club”, aldus Asgeirsson . Gunnarsdottir op het middenveld, achteraan is Glodis Viggosdottir van Bayern München een sterkhouder. Voor haar wordt het al een derde EK, voor Sveindis Jonsdottir wordt het haar debuut. Zij speelt op de rechterflank, waar ze opvalt door haar snelheid én verre inworp – dat lijkt iets typisch IJslands te worden, denk maar aan de mannen op het EK 2016.

“Ja België mag er best schrik voor hebben”, lacht Karolina Vilhjalmsdottir. “Het is een soort X-factor, heel moeilijk te verdedigen. Soms proberen we daarvoor wel een inworp te versieren ja, want dat is dan bijna hetzelfde als een hoekschop.” Vilhjalmsdottir, ook al van Bayern, noemt verder de mentaliteit en teamspirit als wapen van IJsland. “En we zijn beter dan vijf jaar geleden”, vult Berglund Thorvaldsdottir aan. “Rond de selectie is het nu ook rustiger, alles is meer relax.” “Voor mij is dit de beste selectie van IJsland ooit”, zegt volger Asgeirsson . “De mix tussen jeugd en ervaring is ideaal nu. " Zwaktes?

"Doelvrouw Sigurdardottir is misschien wat minder met de val aan de voet. En de

backs zijn niet van de snelste.” Liggen daar kansen voor de Flames?

Voor mij is dit de beste selectie van IJsland ooit. journalist Gudmundur Asgeirsson