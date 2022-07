Red Flames ronden met vertrouwen EK-voorbereiding af: "Helemaal klaar om naar Engeland te trekken"

"Oostenrijk was een hele goede tegenstander. Ze hebben een sterk blok neergezet, dat wisten we ook. Verlies is nooit leuk, maar we moeten het ook relativeren. We mogen het ook niet in onze hoofden laten kruipen, dat zou jammer zijn als je ziet wat voor een parcours we afgelegd hebben."

"Het voorbereidingsprogramma in de Ardennen was heel pittig, we hebben veel gelopen", zegt Nicky Evrard na een lange aanloop naar het EK. "We zijn helemaal klaar om naar Engeland te trekken."

Na het Europees Kampioenschap in Nederland, zijn de Flames weer van de partij in Engeland. Met iets meer ambities. "Het vorige EK was het eerste grote toernooi waar we op aanwezig waren. Nu heeft iedereen wat meer ervaring en weten we wat het is om op een EK te spelen."



Een stevige groep met IJsland, Frankrijk en Italië staat op de agenda. "Het cliché luidt dat alle 3 de wedstrijden erg belangrijk zijn, maar we beseffen ook dat we er goed voor staan als we tegen IJsland winnen", weet Evrard.

Want bij een slechte start, wordt het een moeilijke opdracht voor de Flames in groep D. "Frankrijk is een van de favorieten op eindwinst, tegen hen moeten we heel scherp en compact spelen. Maar laten we eerst maar IJsland onder handen nemen."