Neymar is helemaal terug: Braziliaan maakt na meer dan jaar blessureleed eindelijk weer eerste minuten

Het voetbal is opnieuw een superster rijker. Na meer dan een jaar afwezigheid door een zware kruisbandblessure maakte Neymar maandagavond zijn rentree. De Braziliaan speelde een kwartier in de 4-5-overwinning van zijn Al Hilal in de Aziatische Champions League.

De nachtmerrie is voorbij voor Neymar. Na ruim een jaar afwezigheid mocht hij vanavond eindelijk weer officieel een voetbalveld betreden.

De Braziliaan blesseerde zich in oktober 2023 bij de nationale ploeg. Tegen Uruguay scheurde hij de voorste kruisband en de meniscus in zijn linkerknie.

Na een lange revalidatie was er eind september al hoopgevend nieuws: Neymar stond opnieuw op het trainingsveld. Vandaag kwam daar dus een definitieve comeback bij.

In minuut 77 loste Neymar zijn ploegmakker Al Dawsari af. Veel genieten zat er evenwel niet in voor de vedette. Vijf minuten later pakte een ploeggenoot rood, even later keerde Al Ain nog terug tot 4-5.

Maar Neymar en co. mochten uiteindelijk wel vieren. De krappe voorsprong bleef op het bord en de Saoedische kampioen ging met een zege aan de haal in de Aziatische Champions League.