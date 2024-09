Na een jaar weer voetballer: Neymar staat na lang herstel van kruisbandblessure weer op trainingsveld

De Braziliaanse vedette Neymar heeft na bijna een jaar blessureleed de groepstrainingen hervat bij zijn Saoedische club Al-Hilal. De flankaanvaller, die in de zomer van 2023 Paris Saint-Germain inruilde voor de Saudi Pro League, lag sinds oktober in de lappenmand met een kruisband -en meniscusblessure.

Neymar viel midden oktober vorig jaar uit tijdens de interland tegen Uruguay, die Brazilië met 2-0 verloor.

De Braziliaanse nummer 10 scheurde de voorste kruisband en de meniscus in zijn linkerknie. Hij ging vervolgens onder het mes en begon aan een lange revalidatie.

Neymar moest vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn club Al-Hilal kampioen speelde in de Saoedische hoogste klasse en moest ook de Copa America met Brazilië aan zich laten voorbijgaan.

"Ik ben blij om terug te zijn in de groep", schreef Neymar op Instagram, waar hij foto's plaatste van zichzelf op het veld met zijn ploeggenoten. De Braziliaan had de individuele trainingen in juli al hervat.

Zijn officiële terugkeer "hangt af van zijn technische voorbereiding en de beslissing van de coach", klonk het binnen de club. Al-Hilal heeft Neymar echter nog niet opgenomen in de selectie voor de Saudische competitie, maar hij staat wel ingeschreven voor de Aziatische Champions League.