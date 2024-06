Plots staat Neymar voor je neus: shirtverkoper beleeft dag van zijn leven dankzij Braziliaanse superster

Een shirtverkoper op een hoek in Inglewood, Californië, beleefde een moment dat hij niet snel zal vergeten. Hij stak de straat over om een passant een truitje van Neymar te bezorgen. Wat bleek? Het was de Braziliaanse superster zelf die de verkoper een plezier wilde doen op weg naar de wedstrijd tussen zijn land en Costa Rica. Dat leverde een heerlijk spontane reactie op.