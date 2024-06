VIDEO: Brazilië raakt in Copa America-opener niet voorbij Costa Rica, Muñoz (ex-Genk) scoort voor Colombia

Op de Copa America heeft Brazilië in zijn eerste groepsmatch vrede moeten nemen met een puntje na een scoreloos gelijkspel tegen Costa Rica. In dezelfde poule was er wel winst voor Colombia, dat Paraguay versloeg met 2-1, met dank aan ex-Genk-speler Daniel Muñoz.

Brazilië worstelt al een poosje met zijn vormcurve, maar voetbalde in zijn openingsmatch op de Copa America wel dominant. De Seleçao had het meeste van het spel, Costa Rica posteerde een vijfmansdefensie voor zijn doel en keek de kat uit de boom.

Tegen de stugge verdediging van de Costa Ricanen creëerde Brazilië wel genoeg kansen om te scoren, maar het vizier stond niet op scherp. Van de 19 Braziliaanse schoten waren er amper 3 binnen het kader.



Eén keertje vond Brazilië toch eens een gaatje. Op het halfuur verlengde Rodrygo een corner tot bij Marquinhos, die de bal aan de tweede paal binnenschoof. Na een lange VAR-interventie werd de goal afgekeurd voor buitenspel.



Ook na de rust was het vooral eenrichtingsverkeer richting doel van Costa Rica. Paqueta was de gevaarlijkste man bij de Brazilianen, maar mikte ofwel naast of op het doelkader. De geblesseerde Neymar keek het allemaal met lede ogen aan in de tribunes.