VIDEO - Argentinië volgt voorbeeld Spanje, historische kwartfinale voor Canada

De laatste speeldag van de groepsfase in de Copa America is gisteren op gang getrapt. Titelverdediger Argentinië zette zijn kandidatuur voor eindwinst nog wat kracht bij en Canada plaatste zich ten koste van Chili en Peru.

Geen eindfase dus voor Peru, dat in 2019 nog de finale speelde. Wereldkampioen Argentinië daarentegen pakt net als Spanje op het EK 9 op 9 in zijn groep en lijkt helemaal klaar voor knock-outfase.

Veel weerwerk kon Peru niet bieden en in minuut 86 legde Lautaro de wedstrijd definitief in zijn plooi met zijn tweede van de avond.

Canada had aan een punt genoeg om zich te kwalificeren voor de kwartfinales in zijn allereerste Copa America. Chili moest dan weer winnen om zeker te zijn.



De wedstrijd zelf baarde een muis. Het was er niet aan te merken dat Chili absoluut moest winnen. Canada had over de hele wedstrijd de beste kansen tegen de 10 mannen van Chili na een zeer discutabele rode kaart voor Gabriel Suazo kort voor het halfuur.

Na 90 minuten stond de 0-0 nog steeds op het bord. Canada mag zich dus opmaken voor een duel tegen de nummer 1 van groep B (waarschijnlijk Venezuela). Chili geraakt voor het eerst in 24 jaar niet voorbij de groepsfase van het continentale toernooi.