Recordman Lionel Messi maakt verschil voor titelhouder Argentinië bij Copa America-opener tegen Canada

Lionel Messi had een voet in beide goals van Argentinië tegen Canada in Atlanta (2-0).

Lionel Messi heeft afgelopen nacht nog wat meer voetbalgeschiedenis geschreven. De openingsmatch van de Copa America 2024 van titelverdediger en wereldkampioen Argentinië tegen Canada was zijn 35e in de toernooigeschiedenis, een record. Hij zette het recordaantal assists ook scherper met een 18e voor de 2-0-eindstand. Ook in de 1-0 had hij zijn voet.

Voor de tweede keer vindt het Zuid-Amerikaanse toernooi in de Verenigde Staten plaats, Argentinië en Canada openden de debatten in Atlanta in groep A.



Met zijn 35e Copa-match stak Messi de Chileen Sergio Livingstone voorbij, die tussen 1941 en 1953 34 keer een toernooiduel speelde.



Voor de rust vielen er geen goals, erna deed Messi een strik rond zijn historische avond. In de 49e minuut duwde hij de bal door de defensie richting MacAllister, die de aanstormende doelman verschalkte met een pass naar Alvarez. Die kon voor een leeg doel niet missen.



In de slotminuten liep Messi nog eens vlot centraal door het middenveld, waarna een pass richting Martinez volgde. Die maakte zijn 25e interlandgoal.



Messi kwam zelf ook bijna tot scoren, maar iets na het uur stond er een verdediger in de weg op een rebound van de doelman.



Argentinië speelt dinsdag, 1 dag na Messi's 37e verjaardag, zijn tweede duel tegen Chili. Op 29 juni is Peru de laatste groepsopponent.



Messi en co. gaan op jacht naar hun derde trofee op een rij na de Copa America in 2021 en de Wereldbeker in 2022.



Dit is een bijzondere Copa-editie. Net als bij de 100e in 2016 kregen de 10 Zuid-Amerikaanse elftallen het gezelschap van 6 CONCACAF-landen (Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben).