Van XXL-editie tot mogelijke last dance: 7 redenen om uit te kijken naar de Copa America

do 20 juni 2024 17:57

Niet alleen in Europa valt er topvoetbal te beleven. Vannacht start in de Verenigde Staten de altijd spectaculaire Copa America. Pakken Messi en co. hun derde opeenvolgende grote prijs of verzilvert Brazilië eindelijk zijn talent? 7 redenen om het toernooi te volgen.

1. Het laatste grote toernooi van Messi?

Wie dacht dat de wereldtitel in Qatar zijn “last dance” betekende, kwam bedrogen uit. Nadien besliste de 36- jarige Lionel Messi om er toch nog minstens 2,5 jaar bij te doen bij het Inter Miami van David Beckham. Nu staat hij voor de 12e keer op een groot tornooi met Argentinië. De Copa America van 2024 zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat we mogen genieten van de goddelijke voetjes van de Vlo. Brengt hij nog voor een laatste keer voetbalgenot naar de Argentijnse huiskamers of gaat het fenomeen tóch nog door tot het WK in 2026?

2. Copa America XXL

Net zoals in 2016 is het dit jaar een XXL-editie van de Copa America. Heel het Amerikaanse continent zakt namelijk af naar de Verenigde Staten om te strijden voor eeuwige Amerikaanse roem. Normaal krijgen enkel Zuid-Amerikaanse landen een uitnodiging in de bus, maar het toernooi zet al graag eens de aanmeldingen open. In 2019 kregen Qatar en Japan bijvoorbeeld een invitatie. En nu zullen ook Canada, Mexico, Jamaica, Panama, Costa Rica en de Verenigde Staten kunnen clashen met hun zuiderburen om de befaamde trofee.

3. Generale repetitie WK 2026

Gastland VS staat voor de grote generale repetitie twee jaar voor de hele wereld afzakt naar Noord-Amerika. De Verenigde Staten zijn naast Canada en Mexico een van de organiserende landen van het WK voetbal in 2026.

Maar liefst 11 van de 16 gaststeden bevinden zich dan in de USA. De Copa America is dus de ideale maatstaf om te kijken waar het land staat voor het grootste voetbalevenement van de wereld er neerstrijkt over twee jaar.

4. Brazilië wil Argentijnse hegemonie doorbreken

We moeten al 5 jaar terug voor de laatste grote prijs van voetballand bij uitstek Brazilië. In 2021 moest het de duimen leggen tegen het uitgekookte Argentinië van Messi en op het WK in Qatar vloog de Seleção er roemloos uit na strafschoppen tegen Kroatië. De Goddelijke Kanaries zullen erop gebrand zijn om met goudhaantje Vinicius en upcoming kid Endrick de hegemonie van aartsrivaal Argentinië te doorbreken. Afspraak voor Vinicius en co. op 14 juli in Miami tegen “thuisspeler” Messi?

Kan Brazilië de teleurstelling van Qatar doorspoelen met een 10e Copa America?

5. De Belgische enclave

Heel wat bekende gezichten uit de Belgische competitie zakken af naar de VS. 6 spelers zijn momenteel actief in de Jupiler Pro League.



Het gaat om Genk-spelers Carlos Cuesta (Colombia) en Mark McKenzie (VS), de Costa Ricaan Alcocer van Westerlo en in de selectie van Ecuador zitten met Kevin Rodriguez (Union), Alan Minda (Cercle Brugge) en Joel Ordonez (Club Brugge) maar liefst 3 'Belgen'.



Bij Ecuador zitten trouwens nog heel wat andere spelers met een verleden op de Belgische velden. Denk maar aan Pacho (ex-Antwerp), Preciado (ex-Genk) en Caicedo (ex-Beerschot).



Maar ook Jonathan David (Canada), Leon Bailey (Jamaica) en Amir Murillo (Panama) zijn oude bekenden.

6. Talent in overvloed

Elk toernooi zijn er nieuwe goudklompjes die aan de oppervlakte verschijnen.



Het bekendste talent op de Copa America is ongetwijfeld Endrick. De 17-jarige Braziliaan versierde al een transfer naar Real Madrid en wist in 6 wedstrijden bij de hoofdmacht van Brazilië al 3 keer te scoren.



De jongste van het toernooi is Endrick wel niet. Die eer is weggelegd voor de Ecuadoriaan Kendry Paez, geboren in 2007. Paez werd in 2023 op 15-jarige leeftijd al weggeplukt door Chelsea voor 15 miljoen euro. Hij zal wel pas vanaf het seizoen 2025-2026 voor The Blues kunnen uitkomen.

Endrick scoorde als jongste international ooit op Wembley.

7. Oud maar nog niet versleten