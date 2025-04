Leo Beenhakker, Nederlandse succescoach van onder meer Ajax en Real Madrid, op zijn 82e overleden

Voormalig Nederlands voetbaltrainer Leo Beenhakker is woensdag op zijn 82e overleden. Beenhakker was doorheen de jaren onder meer succesvol als coach bij Ajax, Feyenoord en Real Madrid. Hij was ook coach van het Nederlandse elftal toen België Oranje in 1985 vloerde in twee kwalificatiewedstrijden voor het WK.

Een grote carrière als speler had Leo Beenhakker niet. Op zijn 23e stapte hij al in het trainersvak. Na een lange weg omhoog mocht de Rotterdammer in 1976 de jeugd van Feyenoord coachen, maar het was concurrent Ajax dat hem 2 jaar later een kans gaf als hoofdcoach.

Met de Amsterdammers zou hij zijn eerste hoofdprijs pakken, de landstitel in 1980. Hij haalde ook de halve finales van de Europese Beker voor Landskampioenen.

Bij zijn afscheid bewees hij al op jonge leeftijd zijn koppige zelve te zijn. Toen de voorzitter van Ajax zich wou moeien met zijn opstelling nam hij ontslag en tekende hij even later voor de Spaanse degradatieklant Zaragoza.



In Spanje zou Beenhakker zijn bijnaam "Don Leo" oppikken. Na Zaragoza volgden nog twee passages bij Real Madrid, met wie hij drie keer de titel mocht vieren. In 1999 lukte dat ook met "zijn" Feyenoord.



Toch zou Beenhakker het bekendst worden van zijn jaren als bondscoach. Nederland zou hij twee keer leiden, maar de legendarisch kopbal van Georges Grün kostte hem de kop in 1985 en het WK 1990 werd ondanks vedetten als Gullit, Rijkaard, Koeman en Van Basten een catastrofe.

Een van zijn laatste kunstjes voerde Beenhakker op bij Trinidad & Tobago. In 2006 slaagde hij erin de kleine eilandstaat uit de Caraïben naar het WK te loodsen.

Door zijn imposante persoonlijkheid en vaak cassante meningen was Beenhakker een graag geziene gast op televisie. De laatste jaren was hij door een slepende ziekte wat uit beeld verdwenen. Beenhakker werd uiteindelijk 82 jaar.