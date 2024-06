VIDEO - Brazilië recht rug tegen Paraguay, Colombia plaatst zich voor kwartfinales

Vannacht is er weer gevoetbald in de Amerikaanse tegenhanger van het EK. Speeldag 2 in poule D stond op het programma. Brazilië knokte zich makkelijk voorbij Paraguay na het billijke gelijkspel tegen Costa Rica. De Colombianen zegevierden wel tegen de boeman van de Brazilianen en verzekerden zich zo van de kwartfinales.

Lucas Paqueta miste in eerste instantie nog een penalty, maar kort voor rust ging het in 10 minuten tijd van 0-0 naar 0-3 dankzij een dubbel salvo van Vinicius Junior. Meteen na rust konden de Paraguayanen wel milderen tot 1-3, maar de hoop werd snel de kop ingedrukt door Paqueta, deze keer wel trefzeker vanaf 11 meter: 1-4 eindstand.

Waar Costa Rica vorige week de Braziliaanse voetbalgoden nog in toom kon houden, sloeg het er afgelopen nacht niet in om zicht te weren tegen Colombia, waar Genk-verdediger Carlos Cuesta 90 minuten speelde.



Na 30 minuten zette Liverpool-ster Luis Diaz op voorsprong via een strafschop.



In het begin van de tweede helft diepten de Colombianen hun voorsprong nog wat uit tot 3-0 tegen een weerloos Costa Rica.



Zo plaatsen Diaz en co. zich voor de eindfase net als Argentinië, Uruguay en Venezuela. Op speeldag 3 beslechten de Colombianen de strijd om groepswinst in een onderling duel met Brazilië.