VIDEO - Uruguay geeft Bolivia bolwassing, Panama verrast gastland VS dat online racisme te verduren krijgt

Ook na rust kon Bolivia geen vuist maken. Dus legden de Uruguayanen er nog 3 in het mandje. Araujo, Valverde en Betancur stonden aan het kanon. Met die klinkende overwinning scharen Nunez en co. zich bij de laatste 8. Ook wereldkampioen Argentinië en Venezuela zijn al zeker van een plekje in de kwartfinales.

Lang konden de Amerikanen niet genieten van die voorsprong, want vrijwel meteen kwam Panama langszij via César Blackman.

Het gastland leek echter niet van slag en kwam 5 minuten later op voorsprong via Folarin Balogun.

Na 18 minuten leek het plan van de Amerikanen al in duigen te vallen. Het licht ging uit bij de jonge Timothy Weah. Hij verkocht Panama-verdediger Roderick Miller een slag in gezicht.

Na de wedstrijd van de Verenigde Staten kregen de spelers zeer ongepaste kritiek te verduren. De spelers werden op sociale media geviseerd met racistische commentaren.

Daar liet de Amerikaanse voetbalbond het niet bij.

"US Soccer is op de hoogte van en ernstig verontrust door de racistische commentaren die online zijn gemaakt en gericht zijn aan verschillende spelers van onze nationale mannenploeg na de wedstrijd van vanavond", stelde de voetbalbond.

"Er is in de sport absoluut geen plaats voor zo'n hatelijk en discriminerend gedrag. Deze acties zijn niet alleen onaanvaardbaar, maar gaan ook lijnrecht in tegen de waarden van respect en inclusie waar wij voorstaan als organisatie. US Soccer spreekt zich duidelijk uit tegen alle vormen van racisme en zal onze spelers blijven steunen."