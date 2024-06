VIDEO: Argentinië staat in kwartfinales Copa America na late zege, Jonathan David laat Canada juichen

Op de Copa America heeft Argentinië zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales na een zuinige overwinning tegen Chili. In dezelfde poule heeft ook Canada nog alles in eigen handen na winst tegen Peru, met dank aan voormalig AA-Gent spits Jonathan David.

Argentinië had het lange tijd niet onder de markt met een stug Chili, dat pas diep in de slotfase door de knieën ging. Lautaro Martinez was bij de pinken in de rebound en schonk de wereldkampioen zo de volle buit.



Het was een bevrijdend doelpunt voor de Argentijnen, die tot dan toe wel het meeste van het spel gehad hadden, maar kwistig omsprongen met hun kansen.



Lionel Messi was er nog het dichtst bij. Voor de rust likte zijn schot de paal. Zo bleef het bibberen tot het slot, waarin Martinez voor de beslissing zorgde.

Met zijn 2e zege in evenveel wedstrijden staat Argentinië in de kwartfinales, al waren er wel zorgen om Messi. De sterspeler speelde de hele wedstrijd, maar liep mogelijk wel een lichte spierblessure op.

Dankzij de kwalificatie kunnen de Argentijnen het zich wel permitteren om Messi rust te gunnen in de laatste poulematch.