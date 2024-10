2 landen liefst vermijden en 1 tegenstander om op te hopen: beloften kennen straks laatste horde richting EK

Boeiend moment voor de Belgische beloften om 12 uur. Dan weten de jonge Duivels welk land de laatste horde wordt richting het EK in 2025. Een korte inschatting van de mogelijke tegenstanders.

Welk land ze in de ogen zullen kijken, wordt om 12 uur vanmiddag bepaald tijdens een loting. De jonge Duivels, die met 19 punten tweede eindigden in Groep B achter Italië, treffen een van de nummers twee uit een andere poule. De vijf opties:

Wat zou nu een interessante tegenstander zijn voor de Belgen?

Wel, eerst dit: gezien het belang van de barrageduels zou het niet ondenkbaar zijn dat heel wat landen spelers van de A-ploeg (uiteraard onder 23 jaar) laten afzakken naar de beloften. Maar alle potentiële tegenstanders hebben ook nog belangen te verdedigen in de Nations League.

Mogelijk goed nieuws dus. En het stelt ons ook in staat om de sterkte van alle landen in te schatten op basis van de voorbije kwalificatiecampagne.

Twee landen lijken maar beter te mijden.

Kroatië, dat met 22 punten achter Portugal eindigde in zijn groep, beschikt over heel wat talent in zijn groep. Onder meer Westerlo-speler Luka Vuskovic en Union-revelatie Franjo Ivanovic zijn sterkhouders. Maar ook Marin Ljubicic (LASK Linz), Veldin Hodza (Kazan) en Ante Crnac (Norwich) zijn toptalenten.

Ook een te vrezen tegenstander: Noorwegen - tweede in de poule achter Italië met 19 punten. Met de 17-jarige wonderboy Sverre Nypan (Rosenborg) en Andreas Schjelderup (Benfica) lopen er twee potentiële wereldtoppers rond. En wat als pakweg Antonio Nusa zou afzakken?

Georgië en Tsjechië zijn moeilijker in te schatten omdat veel spelers vooral in hun thuisland actief zijn. Maar aangezien Slavia en Sparta Praag soms straffe prestaties neerzetten in Europa lijken de Tsjechen misschien beter te mijden.

Met voorsprong de interessantste opponent: Finland. De Scandinaviërs moesten maar nipt de groepwinst laten aan Roemenië, maar hun selectie is kwalitatief toch veel minder dan die van de Belgen. Casper Terho van Union is de grootste naam.