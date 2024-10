Ontspannen Nicky Hayen grapt in San Siro: "Club Brugge is hier al 21 jaar ongeslagen"

22 oktober 2003. Dinsdag - op het moment van de match - dag op dag 21 jaar geleden won Club Brugge zijn laatste confrontatie met AC Milan in San Siro. Dat dankzij de enige treffer van Mendoza.

Een stukje geschiedenis waarmee Nicky Hayen graag zijn persconferentie mee opent.

"Het is een hele mooie eer om onze statistiek te verdedigen. We zijn al 21 jaar ongeslagen in San Siro, die trend willen we voortzetten", lacht de coach.

Al is Hayen op zijn hoede voor de Italiaanse topploeg. "Het is een heel goed team met heel veel gevaar van verschillende kanten. We zullen ons niveau moeten opkrikken tegen AC Milan."

Helpt het dat Fonseca zijn elftal al doodleuk meegaf op zijn persbabbel? "Het is de verwachte basisploeg. Dat betekent enkel dat we ons huiswerk goed gedaan hebben", knipoogt Hayen.