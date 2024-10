Lucky loser David Goffin stoot niet zonder moeite door naar tweede ronde in Zwitserland

David Goffinheeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi van Bazel. De 33-jarige Luikenaar won in de openingsronde in drie sets van de Italiaan Matteo Arnaldi, de nummer 37 van de wereld. Setstanden: 6-7, 6-3 en 6-2.

Na twee uur en 31 minuten puffen zat David Goffin zijn avontuur in Zwitserland er alsnog niet op.

Op het scorebord stond er 6-7 (5/7), 6-3 en 6-2 te lezen. Na een felbevochten eerste set kwam de Belg in zijn spel en blikte hij zijn Italiaanse tegenstander in.

In de volgende ronde komt Goffin uit tegen het Franse vijfde reekshoofd Ugo Humbert (ATP 16), die de Zwitserse qualifier Jerome Kym (ATP 140) ook na tweeënhalf uur met 6-4, 6-7 (5/7) en 7-5 uitschakelde.

Goffin had zaterdag in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 en 6-4 verloren van de Nederlander Botic Van De Zandschulp, maar werd als topreekshoofd in de kwalificaties opgevist na het forfait van de Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Goffin haalde in 2014 de finale van het Swiss Indoors in Bazel. Daar botste hij op Roger Federer, de Zwitserse tennislegende die het toernooi in eigen land liefst tien keer won. De voorbije twee seizoenen ging de titel er telkens naar de Canadees Félix Auger-Aliassime.