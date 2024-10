Moet slechtste start van Belgische topclubs in 10 jaar ons zorgen baren? Een alternatieve blik op de rode statistiek

Geslaagd, maar zonder onderscheiding. Met een derde van de reguliere competitie achter de rug oogt het rapport van de top 6 in de Jupiler Pro League mager. Zijn onze topclubs almaar minder goed voorbereid, of schuilt er iets anders achter de cijfermatige neerwaartse spiraal? "Het is al 15 jaar hetzelfde liedje", countert Wim De Coninck de statistieken.