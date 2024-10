FIFA-voorzitter Gianni Infantino countert: "Welzijn van spelers blijft een prioriteit"

De Europese tak van de internationale spelersvakbond en de organisatie van Europese competities (verzameld in de European Leagues) beschuldigen het wereldvoetbalorgaan ervan misbruik te maken van zijn dominante positie. Onder meer door hen niet naar behoren te raadplegen over het internationale wedstrijdschema, dat de introductie van het nieuwe WK voor clubs in 2025 met 32 teams bevat. Ze vragen dat de Commissie de FIFA dwingt om in te binden, te zeggen dat het de economische belangen van de bonden heeft geschaad en het welzijn van de spelers in gevaar heeft gebracht. Infantino postte vandaag een foto van zichzelf met David Aganzo, de voorzitter van de Spaanse spelersvakbond AFE, op Instagram. De twee ontmoetten elkaar in Miami. De mondiale voetbalbaas schrijft erbij dat "FIFA blijft werken met spelersvakbonden om het welzijn van de spelers als prioriteit te verzekeren. Ik kijk ernaar uit om te blijven samenwerken met David en iedereen bij de AFE om dit doel te bereiken." De FIFPRO wilde geen commentaar kwijt, het zou om een persoonlijke ontmoeting gaan tussen Infantino en Aganzo. (lees voort onder IG-post)

Manchester City-middenvelder Rodri, die eind september een zware knieblessure opliep, benadrukte vorige maand dat spelers "op het punt stonden" om te gaan staken als er niet naar hen werd geluisterd over de overvolle kalender.



Ook Real-coach Carlo Ancelotti wees naar de drukke kalender na de kruisbandblessure van Dani Carvajal.



Niet alleen dienden FIFPRO Europe en European Leagues de klacht maandag in bij de Commissie. FIFPRO Europe heeft verder een rechtszaak aangespannen tegen de FIFA via de Belgische rechtbank.



In die zaak willen de bonden dat het Europese Hof van Justitie oordeelt of de acties van de FIFA in strijd zijn met het Handvest van de grondrechten van de EU. De planning van het WK voor clubs wordt gezien als het kernpunt van de actie.



Het toernooi in de Verenigde Staten eindigt pas op 13 juli, waardoor er weinig tijd overblijft vooraleer de voorbereidingen voor de binnenlandse campagnes opnieuw aanvatten.



De FIFA houdt vol dat de kalenderovereenkomst het resultaat was van uitgebreid overleg en beschuldigde de bonden van hypocrisie omdat veel bonden, waaronder de Premier League, hun eigen voorseizoensevenementen hebben gepland.