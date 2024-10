Uitblinker Roméo Lavia laat Extra Time watertanden: "Zijn passes? Daar hunkerden we naar op het EK"

Hoelang nog voor hij ook de Rode Duivels doet swingen? Roméo Lavia speelde afgelopen weekend een erg sterke wedstrijd in de topper tegen Liverpool. De analisten aan de Extra Time-tafel konden het dan ook niet laten om hem nog eens te bewieroken. "Hij is de toekomst van het Belgische voetbal", klonk het onder meer.

Geen wonder dat trainer Enzo Maresca hem meteen weer in de basis posteerde.

In 53 minuten speeltijd tekende hij voor het grootste aantal geslaagde dribbels en het hoogste percentage geslaagde passes. Los van de statistieken viel onze landgenoot ook nauwelijks onder druk te zetten.

De Belgische klasbak keerde terug uit blessure en werd in de topaffiche tegen leider Liverpool meteen voor de leeuwen gegooid. Niet dat het Lavia iets uitmaakte: hij legde onmiddellijk een uitstekende prestatie op de mat.

Rodri, Busquets of zelfs clublegende Frank Lampard.

Ook in Extra Time werd de loftrompet bovengehaald voor de jonge Belg. "Lavia mocht gelukkig nog eens starten en deed het fantastisch op een overbevolkt middenveld", opende Filip Joos. "Hij blonk gewoon uit."

Wesley Sonck bleek een minstens even grote fan: "Ook in balverlies, hé." En hij zag meteen een uitstekend fungerende tandem met ploegmakker Caicedo. "Dat is een ideale mix, zou ik zeggen."

"Maar Lavia is gewoon zó goed. Hij is de beste middenvelder die ik ooit heb gezien bij de jeugd."

Al is er ook één groot minpunt aan de nog steeds prille carrière van de draaischijf. "Hij wordt geplaagd door blessures."

"Dat is inderdaad het enige probleem. Dat hij vaak geblesseerd is. Maar wat die gast doet ... Ik volg hem al van bij de jeugd van Manchester City", ging Sonck verder. "Zijn passes? Daar hunkerden we naar tijdens het EK."