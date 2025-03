Mourinho ziet complot na uitschakeling in Europa League: "Sinds mijn schorsing gebeuren er abnormale dingen"

Ondanks de 0-2-zege van Fenerbahçe bij Rangers werd de ploeg van José Mourinho alsnog uitgeschakeld in de Europa League na strafschoppen. Na de wedstrijd uitte de Portugese trainer zijn onvrede over de arbitrage en zinspeelde hij zelfs over een complot tegen hem.

De ervaren Portugees haalde zelfs een complottheorie boven om de beslissingen in het nadeel van zijn team te verklaren. "Ik hoop dat de beslissingen die we al de hele campagne tegen ons krijgen geen gevolg zijn van de finale vorig jaar in Boedapest."

Toen verloor Mourinho's oude club AS Roma de Europa League-finale tegen Sevilla. Na afloop haalde hij zwaar uit naar scheidsrechter Anthony Taylor, wat hem zelfs 4 duels schorsing opleverde. Sinds die wedstrijd vallen veel beslissingen in zijn nadeel, aldus de Portugees.



"In de laatste kwalifciatiewedstrijd voor de Champions League tegen Lille krijgen we een penalty tegen in de 120e minuut die alleen de VAR had gezien. Tegen Manchester United wonnen we niet omdat we een duidelijke strafschop niet kregen. Sinds mijn schorsing gebeuren er abnormale dingen. Ik hoop dat het gewoon pech is."