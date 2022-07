De code van Courtois: "Met de snelheid van de Flames kan je IJsland pijn doen"

"De sfeer is typisch Brits", trapte Courtois een open deur in. "Het is zeker niet te warm om te voetballen. Dat is al positief", grapte ze. "Het is hier doorgaans bewolkt, naar het einde van het weekend zal het wat beter weer worden."



"Voor de rest voel je dat de Flames in volle voorbereiding zijn naar die eerste wedstrijd. De spanning stijgt geleidelijk. Eens die eerste wedstrijd voorbij is, raak je in een vast ritme. Dus dan is het sowieso makkelijker, ook als speler, omdat je dan beter weet wat er van je verwacht wordt."



De eerste wedstrijd tegen IJsland, de nummer 17 van de wereld, is om meerdere redenen een hele belangrijke voor België, de nummer 19.

"Dat is al vaak gezegd en besproken. Frankrijk (FIFA-3) is de grote favoriet in de groep van België, tegen Italië (FIFA-14) is het 50-50. IJsland is op papier de ploeg waar België best maar de 3 punten tegen haalt."