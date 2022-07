Bondscoach Ives Serneels: "Red Flames moeten klaar zijn voor het EK"

"Of ik al stress voel? Dat valt heel goed mee. Ik ben een emotioneel type. Ik heb adrenaline nodig om 100 procent scherp te kunnen zijn, maar dat zal wel komen. Maar het is nog veel belangrijker om op de juiste momenten de rust te bewaren."

"Iedereen is positief en tevreden over de voorbereiding. Afgelopen weekend zag ik een scherpe groep in de onderlinge wedstrijdjes. Als we de hele voorbereiding bundelen, moeten de Red Flames klaar zijn. De speelsters hebben ook even hun familie kunnen terugzien. De frisheid zal nu terugkomen", meent bondscoach Ives Serneels.

De Red Flames zetten woensdag voet aan grond in Manchester, waar ze zondag IJsland partij geven in hun eerste groepsmatch op het EK. Na een lange voorbereiding snakt iedereen naar échte actie.

Vijf jaar geleden overleefden de Red Flames bij hun EK-debuut de groepsfase niet. Serneels wil ook nu niet te ver vooruit kijken. "Ik besef dat het een cliché is, maar we moeten het match per match aanpakken."

"Ik heb er vertrouwen in dat we zondag tegen een goed team als IJsland klaar zullen zijn om 90 minuten ons land zo waardig mogelijk te verdedigen. Het geloof is er dat we die match kunnen winnen", zegt Serneels.

"Na IJsland volgen nog Frankrijk en Italië, de Fransen zijn op papier de sterkste tegenstander van de Flames in de poulefase. "Als wij top zijn, kunnen we van IJsland of Italië winnen. Als er iets ontbreekt, zijn dat landen waartegen je dat cash kunt betalen."

"Frankrijk is een van de favorieten om het toernooi te winnen. Maar dat is pas onze tweede match. We hebben hen uiteraard al bekeken, maar de focus ligt nu toch op IJsland. Daarna zien we wel hoe we de Fransen kunnen bekampen."