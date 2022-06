Dit zijn de 23 Red Flames voor Euro 2022: Missipo gaat mee naar Engeland

Serneels riep midden mei een ruime preselectie van 33 namen op. Begin juni haakte verdedigster Isabelle Iliano (Club YLA/Fortuna Sittard) al geblesseerd af en afgelopen woensdag dunde de bondscoach zijn groep een eerste maal uit.



Aanvalster Jarne Teulings (Anderlecht/Fortuna Sittard), verdedigster Shari Van Belle (AA Gent) en middenveldsters Marie Detruyer en Zenia Mertens (allebei OHL) verlieten de selectie.



Vandaag volgden nog 5 afvallers. Zij komen op de reservelijst terecht, voor mocht er nog iets mislopen: doelvrouw Femke Bastiaen (PSV), middenveldster Lenie Onzia en aanvalsters Jassina Blom (Tenerife), Jill Janssens (OHL) en Chloé Van De Velde (AA Gent).



Met Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven selecteert Serneels 3 speelsters die lang out waren. Missipo speelde pas vorige week in de oefenmatch tegen Engeland haar eerste minuten sinds mei 2021.



Serneels gebruikte onder meer de 3-0-nederlaag in en tegen Engeland om knopen door te hakken. De komende dagen volgen nog 3 oefenwedstrijden voor eigen publiek in Lier: tegen Noord-Ierland (donderdag 23 juni), Oostenrijk (zondag 26 juni) en Luxemburg (dinsdag 28 juni).



De Flames spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).



Bondscoach: "Jammer dat er geen 26 geselecteerden mogen zijn zoals bij de mannen"

“Het was geen gemakkelijk weekend”, zuchtte Ives Serneels. “Ik ben trainer én mens, maar we kunnen maar 23 speelsters meenemen en we hebben de knopen doorgehakt.” 23 en dus geen 26 namen zoals bij de mannen. “Vrouwen moeten gelijk zijn. Als dat in het mannenvoetbal kan voor een toernooi, dan is het jammer dat er een verschil is met de vrouwen. Zij hebben ook te maken gehad met corona.” Er waren zoals altijd enkele twijfelgevallen. “Het was niet gemakkelijk om uit deze fantastische groep 5 speelsters niet te selecteren. Met onze staf trachten we hen nu te begeleiden.” “Of de groep nu opgelucht is met de duidelijkheid? Dat is logisch, maar het was belangrijk om tijd te nemen en elk individu optimaal te analyseren op sportief en medisch vlak.”

Deze selectie is gegroeid, daarom is de tweede ronde ons doel. Als we daar niet in geloven, dan zouden we hier niet op de juiste plaats zitten. We gaan er vol vertrouwen voor. Bondscoach Ives Serneels

Door hun blessures en revalidatie waren vooral Elena Dhont, Kassandra Missipo en Ella Van Kerkhoven vraagtekens. “We hebben hen ons doel meegegeven richting de eerste match van 10 juli. Sommigen zullen in de komende oefenmatchen spelen, maar onze staf heeft al fantastisch werk geleverd.” “We staan achter deze kern en we hopen dat iedereen fit blijft. Er zijn speelsters die geen 90 minuten kunnen spelen tegen IJsland (de eerste tegenstander op het EK), maar daarna volgen telkens enkele dagen tot de volgende match. De progressie die sommigen gemaakt hebben, is knap. Dat is hun verdienste.” Met deze groep wil de bondscoach de groepsfase overleven en dus hoger mikken dan op het vorige EK in 2017. “Deze selectie is gegroeid, daarom is de tweede ronde ons doel. Als we daar niet in geloven, dan zouden we hier niet op de juiste plaats zitten. We gaan er vol vertrouwen voor.”

De 23 Flames met hun positie en club