Leuven opent dit weekend fandorp om Red Flames aan te moedigen tijdens EK

De Red Flames openen zondag hun EK met een wedstrijd tegen IJsland. De aftrap is om 18.00 uur, maar fans kunnen al vanaf 12 uur terecht in het fandorp aan het station in Leuven.

"We zijn trots dat de Red Flames hun thuishaven hebben aan stadion Den Dreef in Leuven. Meer nog, het is een eer om hun allereerste officiële fandorp te verwelkomen in onze stad", zegt de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani.

"Hier zullen alle voetballiefhebbers samen kunnen supporteren voor onze nationale vrouwenploeg. Sport verbindt en brengt mensen samen. Daar zal dit fantastisch fandorp zeker voor zorgen."



Het hart van het Red Flames Fan Village is een groot scherm op het Martelarenplein. Bus Belgica van Studio Brussel warmt het fandorp de eerste dagen op en MNM-radiopresentatrice Dorianne Aussems zal tijdens de matchdagen live verslag uitbrengen van de wedstrijden en sfeer maken met bekende gasten zoals ex-Red Flame Heleen Jaques.



Het Red Flames fandorp in Leuven is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, want het ligt pal naast het station van Leuven.