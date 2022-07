Youngster Hannah Eurlings (19) popelt om aan het EK voetbal te beginnen: "Zijn hier niet op vakantie"

"Nu is het echt begonnen"

"We weten al weken waarvoor we trainen en nu zien we hier overal EK-doeken hangen. Je voelt hier wel dat we echt vertrokken zijn nu. We hebben gisteren ook samen naar de openingsmatch gekeken en dan drong het wel echt door: nu is het echt begonnen."

Zondag openen de Flames hun EK tegen IJsland. "Na een lange voorbereiding kan het echte werk beginnen. Ik heb het gevoel dat we er allemaal super veel zin in hebben en dat we er klaar voor zijn na zes weken samen zijn."

"Maar we zijn hier niet op vakantie. Er wordt goed getraind, het is hier top."

De Belgische voetbalvrouwen zetten gisteren voet op Engelse bodem. Hoe is de eerste trainingsdag vandaag verlopen? "Goed, maar het weer viel wel wat tegen, al hadden we dat wel verwacht hier in Engeland", zegt Hannah Eurlings, aanvalster van OH Leuven.

"Match per match"

De Engelse vrouwen speelden gisteren in een uitverkocht Old Trafford, de Belgen komen in actie in een veel kleiner stadion. Daar kwam wel wat kritiek op. "Tuurlijk wil je in grote stadions spelen", zegt Eurlings. "Maar daar mogen we ons niet op focussen. We zijn gewoon met IJsland bezig."



"Er doen heel veel goede ploegen mee aan het EK en onze poule is ook erg sterk met Italië en Frankrijk. Het klinkt cliché, maar we bekijken het match per match en zien dan wel hoever we geraken."



De match tegen IJsland wordt meteen heel belangrijk. "Het is een stevige ploeg, waar we ons mee kunnen meten. Het wordt belangrijk om 100% te zijn en ons eigen spel te spelen, dan zie ik het wel goed komen."

"Ik ben hier de jongste in de kern en wil vooral genieten. We zien wel hoeveel minuten ik krijg. Ik vind het al een hele eer om hier te zijn."

Staat Eurlings in de basis tegen IJsland? "We weten al wie start, maar daar ga ik nog niets over zeggen", sluit ze af met een (veelzeggend) lachje.