De drie onverhoopte troefkaarten van de Flames: net op tijd fit om te knallen op EK

Kassandra Missipo

Sporza-journalist Hermien Vanbeveren vult haar aan: “Haar rol als goeie communicator is mistens even belangrijk. Ze zorgt voor de sfeer."

Ella Van Kerkhoven

“Van Kerkhoven is een spits die kopbalsterk is", vertelt Imke Courtois. "Als ze de laatste minuten de bal voor goal gooien, kan Van Kerkhoven die erin buffelen ."

De 28-jarige Ella Van Kerkhoven (straks terug bij jeugdliefde) had twee zware blessure in evenveel jaar. De selectie van de aanvalster deed bij sommigen dan ook de wenkbrauwen fronsen. Maar in de voorbereidingsmatch tegen Noord-Ierland legde ze iedereen het zwijgen op met twee goals.

Amber Tysiak

Ook grote talenten blijven niet gespaard van pech. De 22-jarige revelatie Amber Tysiak (OH Leuven) kreeg last aan haar rechter adductor in februari. Ze liep een scheur op van maar liefst 8 centimeter. Plots hingen er donkeren wolken boven haar EK-deelname, maar nu is ze toch op tijd fit.

“De kern is aangevuld met jonge speelsters die meer balbehandeling hebben. Hun technische kwaliteiten springen in het oog en ze zijn een stap in de goede richting”, aldus Courtois. “Tysiak is een centrale verdediger anno 2022 die heel elegant kan uitvoetballen.”