"Wing Wizard", Miedema-mania en ridder: deze vrouwen worden de sterren van het EK voetbal

Vivianne Miedema: Geit met een standbeeld

Een garantie op goals en records. Zit bij de Nederlandse vrouwen aan - hou u vast - 94 doelpunten in 111 interlands. Straks op het EK kan ze de mythische kaap van honderd stuks ronden.

Bij haar club Arsenal deed ze dat al - ze is de topschutster aller tijden in de Engelse competitie. Het leverde haar een tijdelijk standbeeld in Londen op van sponsor Adidas. Op het EK in haar "eerste thuis" Engeland wordt ze één van de grote trekpleisters.

"De Engelsen zullen wel moe van mijn gezicht zijn, want ik zie mezelf de hele tijd voorbijkomen als ik de tv aanzet", lachte ze onlangs nog. Onze noorderburen spreken zelfs van een heuse Miedema-mania.

Sommigen durven haar zelfs de GOAT (grootste aller tijden) noemen. Al gaf ze in een interview met The Guardian toe: "Tot een jaar geleden wist ik niet wat GOAT betekende. Ik dacht: het is niet lief dat mensen me een geit noemen."