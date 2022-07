Gouden Bal-winnares Alexia Putellas mist het EK voetbal door gescheurd knieligament

Slecht nieuws voor de Spanjaarden, drie dagen voor hun eerste wedstrijd op het EK voetbal voor vrouwen tegen Finland.

Barcelona-superster Alexia Putellas verstuikte dinsdag tijdens de ochtendtraining haar linkerknie. De resultaten van de medische tests moesten afgewacht worden, maar die blijken niet goed.

"De medische tests bij Putellas hebben een scheur in het ligament van haar linkerknie aan het licht gebracht", klinkt het in een mededeling van de Spaanse voetbalbond. Ze mag daardoor een kruis maken over haar EK.



De aanvallende middenvelder van FC Barcelona, ​​​​die afgelopen vrijdag de enige Spaanse speelster werd die 100 caps bereikte met La Roja, is een van de steunpilaren en aanvoerdster van het team.

In groep B met Duitsland, Denemarken en Finland begint Spanje vrijdag om 18.00 uur aan het EK in Milton Keynes tegen de Finnen.