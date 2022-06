Voedingsdeskundige van Red Flames:"Het is meer dan elke dag pasta op je bord"

Over 2 weken staat het vrouwenvoetbal volledig in het teken van Euro 2022 in Engeland. De professionalisering in het Belgische vrouwenvoetbal zet zich ook daar verder. Naast omkadering en training levert ook het gebruik van goede voeding een bijdrage aan betere sportprestaties. Voedingsdeskundige Gino Devriendt laat zijn licht schijnen over het voedingsbeleid bij de Red Flames.

Gino Devriendt is al tien jaar actief bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, waar hij de Red Flames onder handen nam met alles wat te maken had met voeding. "In de beginperiode merkte ik dat de voeding goed ontwikkeld was bij het mannenteam, maar helemaal niet bij het vrouwenteam", vertelt de voedingsdeskundige van de nationale vrouwen. "Dat hebben we aangepakt." "Waar de speelsters het vroeger opnamen als een "hobby", zijn we toen begonnen met metingen rond lichaamsgewicht en lichaamsvet om hen om te vormen tot echte topatletes."

"Door deze grote evolutie zie je dat de Red Flames vandaag echte topatletes zijn geworden"

In 2016 begon Devriendt met een degelijke data-analyse om de trend bij te houden qua lichaamsmetingen. In 2022 zie je dat het gemiddelde lichaamsvet opmerkelijk afgenomen is. Daarnaast zie je dat de som van de acht huidplooien ook is afgenomen van 84 tot 65 millimeter. "Door deze grote evolutie en de professionele ondersteuning en begeleiding zie je dat de Red Flames echte topatletes zijn geworden", legt Devriendt verder uit. "Dit was echt noodzakelijk als we het moeten opnemen tegen toplanden als Frankrijk en Engeland." "Daarvoor moest er dus enkele jaren geleden een "mind switch" gebeuren bij het nationale vrouwenteam."

Vier soorten activiteiten bepalen wat er op het bord komt

Goed informeren is daarbij belangrijk. Het team van Devriendt heeft de Red Flames uitleg gegeven over welke de goede basisvoedingsnutriënten zijn - de juiste groenten en fruit (groene groep), eiwitten (blauwe groep), koolhydraten (rode groep) en vet (gele groep) - in functie van hun lichaamsactiviteit gedurende de dag. "We labelen elke groep volgens kleur aan het buffet om het visueler te maken voor de speelsters", luidt het bij Devriendt.

Bij de vetten was het in eerste instantie belangrijk om duidelijk te maken om niet alle vetten te skippen uit hun dieet.

"Als een atlete hebben ze de goede vetten nodig om energie te geven aan het lichaam", zegt de voedingsdeskundige.

Devriendt en zijn team onderscheiden vier soorten activiteiten (zie foto boven, van (very) low tot (very) high): van weinig tot geen koolhydraten nuttigen tot trainingsdagen met zeer hoge activiteit waar het bord met meer dan de helft gevuld is met koolhydraten. "Belangrijk is dat tijdens het toernooi niet enkel pasta wordt gegeten, want anders gaan ze vet opstapelen. Wat duidelijk niet de boodschap is."

Individueel voedingsadvies volgens het lichaamstype

Belangrijk is ook om de Flames te informeren over welk lichaamstype elke atleet heeft. Zo heb je 3 lichaamstypes: endomorf, ectomorf en mesomorf. Afhankelijk van het type ga je meer of minder lichaamsvet verbranden bij een activiteit. "Daarom dat ik elke speelster individueel voedingsadvies geef volgens haar lichaamstype", legt Devriendt uit. In het begin was het moeilijk, omdat sommige speelsters meer mogen eten dan andere. "Zo zag je aan het buffet een type als Justine Vanhaevermaet, die duidelijk meer mocht eten dan anderen. Nu is iedere speelster zo professioneel ingesteld dat ze exact weten hoeveel ze op hun bord moeten nemen."

Wat drinken tijdens een training of match?