Na "DEVILTIME" is er nu "FLAMETIME": fandorp en Walk of Flame in Leuven voor de Red Flames

Volgende maand staat het vrouwenvoetbal volledig in het teken van het EK voetbal in Engeland. De KBVB zet met de campagne "#FLAMETIME" alle zeilen bij om ook de fans van de Red Flames klaar te stomen voor het kampioenschap. Zo komen er - onder meer - een supportersdorp en "Walk of Flame" in het centrum van Leuven.